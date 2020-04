Article publié le 01/04/2020 à 05:21 | Lu 191 fois Investir en EHPAD et dans la Silver Economie : essai de Pierre Errera Les Éditions Baudelaire, qui ont pour but de promouvoir de nouveaux auteurs, viennent de publier un essai de Pierre Errera, spécialiste des maisons de retraite, intitulé « Investir en EHPAD et dans la Silver Économie » (220 pages, 18,50 euros).

L’auteur, à l’âge de 28 ans (il en a 47 aujourd’hui), fera une rencontre déterminante avec la co-fondatrice du 4e plus grand groupe français de gestion d’EHPAD (Groupe Colisée) ; une rencontre qui lui fera changer sa vision sur l’investissement et sa carrière.



« Afin de comprendre les enjeux de l’investissement en EHPAD il est important de bien comprendre ce marché et toute sa teneur. Je vais vous expliquer tout ce qu’il faut savoir sur ce secteur » indique l’auteur.



Et de poursuivre : « avant toute chose, il convient de cerner les notions de vieillesse et de senior car celles-ci sont inhérentes aux EHPAD. La notion de senior est présente dans tous les pays mais elle l’est souvent sous des dénominations différentes. En effet, ce terme a été créé aux États-Unis en 1938 pour éviter d’utiliser les termes comme « aîné » « vieux » ou « personnes âgées » ».



« En effet, le choix terminologique est très important pour réduire les risques de stigmatisation dont les personnes âgées peuvent être victimes. La multiplicité des termes employés démontre toutefois la difficulté de cerner la notion de senior. Cette notion de seniorité n’est pourtant pas présente uniquement en France ».



« Que ce soit dans la langue anglaise ou française, elle permet dans les deux cas de combiner deux

aspects, d’une part la notion d’âge, d’autre part celle d’honorabilité. Elle permet donc de dépasser

les définitions de personnes âgées où l’âge est la seule variable prise en compte ».



« Il est également intéressant de constater que la notion de « grands seniors » commence à se développer dans certains pays occidentaux. Ce terme vise à ne plus utiliser du tout de mots qui mettent

trop en avant la vieillesse en elle-même ».



Dans cet ouvrage, comme son titre l’indique, aborde le sujet de l’investissement dans les maisons de retraite médicalisées, les fameuses EHPAD (dont on entend beaucoup parler actuellement avec le Covid-19) tout en faisant un récapitulatif du secteur et de son avenir.



L’auteur évoque également le sujet de l’industrie de l’EHPAD afin de saisir tous les aspects de cet investissement, et résume l’état de ce secteur, ses faiblesses et ses forces. Il aborde ensuite l’EHPAD comme investissement immobilier, à travers la fiscalité, les montages juridiques et les risques. Enfin, Pierre Errera analyse la façon d’investir en EHPAD (emplacements, montant d’investissement).











