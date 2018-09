Article publié le 04/09/2018 à 03:56 | Lu 280 fois Intégrer ses héritages transgénérationnels par le psychothérapeute Thierry Gaillard Les éditions suisses Ecodition viennent de publier la 4ème édition -augmentée- du livre « Intégrer ses héritages transgénérationnels » du psychothérapeute Thierry Gaillard. Un ouvrage dans lequel ce spécialiste nous montre que les traumatismes, les deuils non faits, les vécus conflictuels et les secrets de nos anciens, se répercutent de génération en génération et influencent la vie des descendants. Passionnant.

« Nous sommes liés à nos ancêtres comme un arbre peut l’être à ses racines, indique l’auteur. Leurs caractéristiques et leur ADN nous habitent tout comme leurs histoires non terminées ». De nos jours, dans l’état actuel de nos connaissances, le séquençage complet du génome humain et les nombreuses découvertes en biologie et en génétique ont permis de changer notre vision de la transmission transgénérationnelle.



Au vu des récentes découvertes, on a pu constater que le matériel génétique humain contient beaucoup plus d’information qu’escompté ! Dans cet esprit, l'analyse transgénérationnelle repose sur l'étude de nos arbres généalogiques afin de mieux comprendre nos comportements.



Elle montre que les traumatismes et les non-dits, vécus par les ancêtres d'un individu peuvent se répercuter sur ce dernier jusqu'à induire inconsciemment divers troubles, qu'ils soient de nature psychologique, psychosomatique ou existentielle.



Pour autant et heureusement, malgré l’influence de ces héritages parfois lourds à porter, Thierry Gaillard explique que « nous ne sommes pas juste le produit du passé, ni le simple fruit de notre arbre de famille. Nous avons la possibilité de réécrire l’histoire faussée, incomplète ou manquante ». À l’aide de nombreux exemples, l’auteur montre de quelle manière l’analyse de l’histoire de nos aïeux permet de comprendre et de guérir toutes sortes d’énigmes et de symptômes.



Ce livre de 188 pages (19,90 euros) s’annonce comme étant une synthèse des pratiques anciennes et des approches thérapeutiques contemporaines. Il fait notamment référence aux dettes transgénérationnelles (l'ate grec) dans les mythes et à la devise des Anciens « connais-toi toi-même », pour revenir à l’essentiel et y prendre racine.



Thierry Gaillard, diplômé de l'université de Genève et de New-York est spécialisé en phénoménologie, herméneutique et intégration transgénérationnelle. Au cours de ses vingt années de pratique, il a développé une nouvelle méthode d'analyse transgénérationnelle. Dans ses livres, il s'attache à montrer comment rétablir une continuité entre les savoirs anciens et modernes.











