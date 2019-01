Article publié le 24/01/2019 à 10:00 | Lu 173 fois Intégrance : une mutuelle santé adaptée aux besoins des seniors Avec le vieillissement de la population et les soucis de santé qui en découlent, de plus en plus de mutuelles proposent des complémentaires plus adaptées aux besoins de plus de 65 ans. Dernière en date ? Intégrance et sa nouvelle garantie évolutive qui s’adresse spécifiquement aux retraités.

La santé est un sujet qui préoccupe très largement les seniors et qui prend une place importante dans leur quotidien (et leur portemonnaie). Le fait de vieillir augmente presque toujours les dépenses médicales nécessaires au maintien d’un bon confort de vie.



Malheureusement, l’Assurance Maladie ne prend pas forcément en charge certains traitements et certaines médecines de confort. Il est donc essentiel d’être couvert par une bonne mutuelle, notamment quand vous partez à la retraite et que la mutuelle de votre entreprise ne vous couvre plus.



Dans ce contexte, depuis une quinzaine d’années, les assureurs développement des mutuelles qui s’adaptent aux besoins des seniors… Quelques minutes de surf sur Internet vous permettront de découvrir les principales.



Sinon, voici l’une des dernières en date sur le marché. Celle de la Mutuelle Intégrance avec son produit Agil’santé 65+. Cette complémentaire s’annonce comme « une nouvelle garantie santé construite autour d’une enquête réalisée directement auprès des seniors, permettant ainsi de répondre à leurs différentes attentes et aspirations ».



Elle s’adresse aux jeunes retraités et aux seniors. Elle s’adapte à chaque particulier par le biais d’une approche personnalisée relative à son budget, à sa santé, à son âge et à son lieu de résidence (domicile ou établissement spécialisé). Elle anticipe également, les risques de dépendance liés à l’âge ou à la maladie.



Dans la pratique ce dispositif prévoit 4 niveaux de couverture distincts (EHPAD / Initial / Équilibré / Étendu) couvrant chacun une large gamme de soins (hospitalisations, consultations et analyses médicales, soins dentaires et d’optique, auxiliaires médicaux, pharmacie et appareillage) selon des degrés respectifs.



Dans un souci d’optimisation, trois options (Renfort, Confort et Bien-être) interviennent également en complément des niveaux de couverture. Celles-ci permettent d’élargir le remboursement à un panel de prestations supplémentaires, notamment en ce qui concerne la prévention et les médecines douces.



En outre, cette mutuelle comprend dans toutes ses garanties le service d’accompagnement Intégrance Assistance, qui assure la gestion des situations d’urgence rencontrées par ses adhérents lorsqu’un accident ou une hospitalisation survient, cela en supplément de la mise à disposition d’une plateforme d’aide à la demande, Filassistance, disponible 7j/7 et 24h/24.









Dans la même rubrique : < > Quand les températures chutent, faites attention à votre coeur ! Remboursement progressif intégral de certaines lunettes, aides auditives et prothèses dentaires