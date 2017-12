Article publié le 13/12/2017 à 18:59 | Lu 70 fois Instants Etoilés : quand la haute gastronomie s'invite en maison de retraite Lors de la Journée Nationale des Personnes âgées qui a eu lieu début octobre, la société Medirest, spécialiste de la restauration dans les secteurs santé et médico-social, a lancé « Instants étoilés » en collaboration avec le chef deux fois triplement étoilé Yannick Alléno. L’idée ? Valoriser la pause sucrée en maison de retraite et permettre aux convives et à leurs proches de vivre une expérience gastronomique.

L’idée est née de l’envie de créer un véritable moment de partage, exclusif et festif, entre les résidents, leur famille et le personnel de l’établissement. Pour ce faire, la société Medirest a choisi de les réunir une fois par mois pour célébrer les anniversaires des convives autour d’un dessert de prestige.



Au menu ? Délice aux fraises et zestes de citron vert, Tartelette aux myrtilles meringuées, Tarte au chocolat et caramel, sablé chocolat et fleur de sel, Savarin parfumé au Calvados et pommes caramélisées… sont autant de recettes qui ont été imaginées par Yannick Alléno, partenaire de Compass Group France depuis une dizaine d’années.



Dans la pratique, les équipes du grand chef ont formé huit chefs de l’Académie des chefs Medirest à la réalisation de ces délicieux entremets. Ceux-ci, forts du savoir-faire et des techniques d’exécution acquises, notamment sur le soin d’adapter le dressage et les textures aux différentes pathologies des convives, transmettent à leur tour leurs enseignements aux chefs Medirest souhaitant proposer « Instants étoilés » dans leur restaurant.



Ces recettes visent à valoriser le moment du repas tout en animant la vie de tous les résidents en établissement. Elaborées pour s’adapter à chaque convive, les six pâtisseries sont déclinables en version individuelle, multi-portions et textures modifiées. Quel que soit les besoins physiologiques, tous les résidents peuvent ainsi profiter de ces douceurs sucrées.



« A travers la gastronomie que nous proposons, indique Yannick Alléno, nous favorisons la qualité, le réconfort et l’éveil des sens. J’ai choisi de valoriser des recettes de pâtisseries traditionnelles parce qu’elles apportent authenticité et chaleur aux personnes âgées qui les dégustent ».



Cette expérience culinaire inédite et ce partenariat exclusif permettent aux résidents des EHPAD de profiter d’un agréable moment de partage auprès de leurs proches. Ces évènements offrent davantage de plaisir et de bien-être aux personnes âgées, qui pour certaines redécouvrent le plaisir de manger.



Rappelons que Yannick Alléno fait partie du cercle très fermé des plus grands chefs du monde. Il consacre sa vie à sa passion et revendique une cuisine française forte, riche de son patrimoine et ambitieuse dans ses créations. Curieux et exigeant, il se joue des frontières établies et pose les bases d’une nouvelle cuisine, véritablement identitaire : la Cuisine Moderne.



Aujourd’hui, le chef multi-étoilé présent dans cinq destinations dans le monde dirige plusieurs établissements, dont deux restaurants trois étoiles au Guide Michelin : Alléno Paris au Pavillon Ledoyen et Le 1947 à Cheval Blanc, Courchevel