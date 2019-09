Infraction routière : un simulateur en ligne pour connaitre les sanctions encourues

Suite à une infraction routière, vous risquez en général une sanction. Pour en savoir plus sur les sanctions existantes, retrouvez le simulateur mis en ligne récemment sur Service-public.fr.Une fois sélectionnée l'une des 70 infractions les plus courantes, le simulateur intitulé que risque-t-on en cas d'infraction routière ? détaille les sanctions possibles (retrait de points, amende, suspension de permis, peine de prison, immobilisation du véhicule, mise en fourrière...).Ce simulateu r vous renvoie également sur les articles du code de la route en lien avec les sanctions concernées.: les données renseignées en ligne restent confidentielles et ne sont ni recueillies, ni conservées.