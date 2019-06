Article publié le 17/06/2019 à 13:50 | Lu 170 fois Info Retraite : une nouvelle façon d'accompagner les assurés Pour présenter l’ensemble des services Info Retraite et ainsi faciliter le parcours assuré, l’Union Retraite, qui réunit les organismes de retraite, de base et complémentaire, propose services.info-retraite.fr. Présentation.





Dans ce contexte, et grâce aux services qui se développent sur le web, les assurés peuvent accéder aux différents services par grandes thématiques, par tranches d’âges ou par types de services. Bien évidemment, et contrairement à de nombreux sites spécialisés sur la retraite, ces derniers sont gratuits et de plus, ils sont réalisés par des experts.



Précisons que ces services s’adressent à tous les assurés quels que soient leur âge, leur situation personnelle, leur activité professionnelle… Grace à ce site, les assurés peuvent obtenir des informations personnalisées sur leurs droits (nombre de trimestres et de points acquis, régimes d’affiliation, éligibilité au cumul emploi-retraite…) et effectuer leurs démarches en ligne (correction de la carrière, demande de retraite, historique des paiements…), tout au long de leur carrière puis une fois à la retraite.



