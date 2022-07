Indienov : une ceinture airbag connectée pour la prévention des fractures du col du fémur chez les ainés

On le sait, la chute peut s’avérer le début d’une longue descente aux enfers pour les personnes âgées, avec souvent une issue fatale à court ou moyen terme.



Avec l’Insee qui prévoit d’ici 2040, l’arrivée de 375.000 personnes âgées supplémentaires en maisons de retraite médicalisées, le problème risque de s’accentuer dans les années à venir. Autant à domicile qu’en EHPAD.



Dans cet esprit, cette ceinture Indienov vise à offrir une solution à la problématique de la chute et plus spécifiquement à la fracture du col du fémur.



Rappelons que celle-ci affecte chaque année en France 80.000 personnes (principalement âgées) qui, dans un quart des cas décèdent dans l’année qui suit et représente près de 3 milliards d’euros de dépenses de santé.



Dans la pratique, cette ceinture doit permettre aux ainés de poursuivre leurs activités de la vie quotidienne de façon indépendante et en toute sérénité. Elle vise aussi à apporter une véritable tranquillité d’esprit aux proches des utilisateurs en tant que garantie « concrète et certifiée par la communauté scientifique contre les risques de chute ».



« La raison d’être d’Indienov est de permettre aux seniors de gagner en indépendance, en autonomie et de contribuer humblement à augmenter la durée de vie en bonne santé des personnes âgées » commente Maurice Kahn, co-fondateur et directeur général d’Hippy Medtec Systems.



« Une fois qu’on a fait ce qu’il fallait pour renforcer l’os, si on n’arrive pas à le renforcer par des médicaments, il faut essayer de le renforcer par une contention externe et je crois que c’est toute la beauté de ce projet » indique de son côté, Jean-Noël Argenson, chef du service de chirurgie orthopédique de l’hôpital de Sainte-Marguerite à Marseille.



Comme une vraie ceinture, Indienov est disponible en trois couleurs et en quatre tailles. La miniaturisation des composants a permis d’aboutir à un produit fin et léger de 500 grammes seulement.



En pratique, l’utilisateur doit simplement boucler sa ceinture autour de la taille, au-dessus des vêtements, pour connecter le dispositif et son système de détection de chute.



L’algorithme d’apprentissage de la ceinture commence alors à analyser les mouvements de la personne et déploie l’airbag concerné parmi les deux intégrés dans la ceinture en cas de chute. Dans le même temps, une alerte est envoyée aux proches et aux soignants.



Prix : en précommande à partir de 149 euros TTC sur la plateforme KissKissBankBank jusqu’au 21 Juillet 2022. L’achat d’une ceinture inclut l’accès à l’application INDIENOV qui connecte la ceinture en permanence et permet aux proches et aux soignants de recevoir les alertes de chute. Disponible à partir d’octobre 2022.