Indiecampers : plateforme européenne de location de camping-cars

Article publié le 19/01/2021





On le sait, les seniors et les retraités d’une manière générale, sont des amateurs de voyage en camping-cars. Voici donc une plateforme, Indiecampers.fr, qui devrait les intéresser puisqu’elle permet de louer ce type de véhicule pour voyager n’importe où en Europe. Une invitation à l’évasion bienvenue en ces temps difficiles.

Avec toutes les restrictions imposées dans tous les domaines de la vie quotidienne, voyager est devenu difficile. Surtout en avion. Mais il reste possible de prendre la route… Dans cet esprit et en ce moment, le camping-car peut s’avérer « la » solution idéale pour partir à la découverte de l’Europe en limitant largement les risques (peu de contacts et pas d’hôtel).



Plus concrètement, Indiecampers.fr s’annonce comme la « plus grande société de location de camping-cars en Europe avec une flotte de plus de 1.800 véhicules ». Elle propose à chaque voyageur, et c’est bien pratique, l'opportunité de commencer son périple dans une ville et de le terminer dans une autre au volant de camping-cars de dernière génération.



Ainsi, le choix est large en terme de tailles de véhicules et de confort. Ce, de quelques jours à plusieurs semaines voire… des années. « On the road again ». C'est le plaisir de laisser le bitume défiler sous ses pieds vers une destination toujours différente.



A noter que des équipements supplémentaires, en fonction de vos besoins et/ou envies, sont disponibles à la location : GPS, Wifi, tables et chaises, barbecue, planches de surf, vélos pliants...



La plateforme permet d’annuler une réservation avec remboursement complet jusqu'à 15 jours avant le départ ou de modifier ses dates, lieux et type de véhicule jusqu'à 48h avant le voyage. Dans ses tarifs, sont inclus une assistance 24h sur 24, 7 jours sur 7 et un accompagnement international.



« À tout moment, par téléphone, e-mail ou chat, en 10 langues, les équipes sont joignables, que l'on soit déjà sur la route, en pleins préparatifs ou simplement en cours de réflexion » assure la plateforme dans son communiqué.



Différents « road trips » sont par ailleurs présentés sur cette plateforme, selon les intérêts des clients, mais aussi, selon la difficulté et la distance à parcourir. Le voyageur choisit le pays qui l’intéresse et s’immerge ensuite sur les activités qu’il peut faire. Indie Campers proposent régulièrement de nouvelles destinations.









