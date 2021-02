Article publié le 19/02/2021 à 01:00 | Lu 89 fois Incendie dans une chambre d'EHPAD : le pensionnaire n'est pas présumé responsable





Le pensionnaire âgé d'un EHPAD, qui n'est pas un locataire, n'est pas toujours responsable des dommages causés par un incendie dans sa chambre. Le contrat de séjour signé avec l'EHPAD n'est pas un contrat de bail. C'est ce que vient de rappeler la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 décembre 2020.





L'assureur de l'EHPAD assigne l'assureur de la pensionnaire sur le fondement d'une relation locataire-bailleur. La cour d'appel de Caen condamne l'assureur de la personne âgée en décidant qu'elle est présumée responsable du sinistre.



La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de cette cour d'appel. Elle renvoie les parties devant la cour d'appel de Reims.



Le contrat de prestations de services quotidiens dont le règlement intérieur prive l'occupant de la libre disposition de sa chambre, n'est pas un contrat de bail, même si le pensionnaire de l'EHPAD doit souscrire une assurance habitation.



Le pensionnaire n'est donc pas présumé responsable des dommages commis.



