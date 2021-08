Article publié le 26/08/2021 à 01:00 | Lu 168 fois Impôts : un nouveau service en ligne pour les propriétaires fonciers





Chaque propriétaire peut désormais accéder à une vision de l'ensemble de ses propriétés bâties situées en France et de leurs caractéristiques grâce au nouveau service de l'administration fiscale « Gérer mes biens immobiliers » . À terme, ce dernier permettra d'effectuer ses déclarations en ligne pour simplifier les déclarations des propriétaires.





Un onglet « Gérer mes biens immobiliers » permet d'afficher 6 biens par page indiquant pour chacun sa nature (garage, box, cave, local commercial, maison...), sa superficie et son adresse. Le bouton « Consulter » permet d'obtenir plus d'informations (numéro fiscal du local, lot de copropriété, droits sur le bien...).



Il est également possible de télécharger la liste de ses biens au format tableur.



Ce service connaîtra des évolutions :

- à l'automne 2022 : il sera possible de faire ses déclarations foncières en ligne et de liquider les taxes d'urbanisme ;

- début janvier 2023 : il sera possible de déclarer si le logement est une résidence principale ou secondaire. S'il est loué, il permettra de déclarer l'occupant des locaux d'habitation ou encore de collecter auprès des propriétaires, dans le cadre de la révision des valeurs locatives, les loyers des locaux d'habitation mis en location.



A noter : en cas de vente, ou d'achat, don ou succession d'un bien immobilier, les informations peuvent prendre quelques semaines ou quelques mois avant d'apparaître dans le téléservice. Cependant, si vous constatez une erreur, il faut informer l'administration fiscale par la messagerie du site impots.gouv.fr.



A savoir : vous avez des difficultés à utiliser le service ? Appelez le 0809 400 210 (service gratuit + prix appel) de 8h à 19h30 du lundi au vendredi.



