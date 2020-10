Impôts locaux 2020 : tout comprendre avec la brochure pratique des services fiscaux

cette brochure pratique Impôts locaux 2020 détaille tout ce qu'il faut savoir notamment sur :

Après avoir présenté les principales nouveautés (exonérations en matière de taxe foncière, paramètres des valeurs locatives, dégrèvement progressif de la taxe d'habitation sur la résidence principale, montant de la contribution à l'audiovisuel public...) et le calendrier de paiement des taxes,- la valeur locative cadastrale (évaluations foncières des locaux d'habitation, mise à jour périodique des évaluations foncières, réclamations...) ;- les taxes foncières (propriétés imposables, exonérations, détermination de la base d'imposition et calcul de l'impôt...) ;- la taxe d'habitation (présentation de l'avis d'impôt, personnes imposables ou exonérées, locaux imposables ou exonérés, taxe sur les logements vacants...).Cette brochure propose également un lexique des principaux termes fiscaux utilisés et un accès aux formulaires, avis et imprimés disponibles en ligne sur www.impots.gouv.fr