Il y a bien un lien entre la consommation de viande rouge transformée et le déclin cognitif La consommation de viande rouge transformée est souvent pointée du doigt pour ses effets néfastes sur la santé... Cette affirmation vient d'être renforcée par une récente étude américaine, qui établit un lien entre la consommation régulière de ces aliments et le risque accru de déclin cognitif. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Mercredi 29 Janvier 2025

Une équipe de scientifiques a ainsi scruté les habitudes alimentaires de plus de 133 000 volontaires, suivis pendant une période moyenne de 49 ans. Leurs découvertes ont révélé une augmentation de 13% du risque de démence chez ceux qui consomment régulièrement un quart de portion ou plus de viande rouge par jour . Les données, actualisées tous les deux à quatre ans, ont révélé que près de 11 000 participants (8,3% environ) ont été diagnostiqués avec un déclin cognitif au cours du suivi.

Les mécanismes sous-jacents Comment expliquer cette corrélation ? La réponse se trouve dans les composés nocifs produits par la consommation excessive de viande rouge : des graisses saturées en abondance et des niveaux élevés de sodium et nitrates. Des composants connus pour leur impact sur les maladies cardiovasculaires qui, à leur tour, peuvent causer des dommages au système nerveux.



Conseils pratiques Face à ces résultats préoccupants, il est conseillé de limiter sa consommation à trois portions par semaine , selon l'Institut américain de recherche sur le cancer. De plus, remplacer la viande rouge par des protéines végétales pourrait réduire le risque de démence jusqu'à 19%. Des aliments spécifiques tels que les champignons à crinière de lion, les pommes et les œufs sont également recommandés pour leurs effets bénéfiques potentiels sur la santé cognitive.



Ces découvertes soulignent l'importance d'une alimentation équilibrée pour prévenir le déclin cognitif. Yuhan Li, auteur principal de l'étude, espère que ces résultats inciteront à prendre en compte davantage la santé cognitive dans les directives alimentaires futures. Adopter un régime riche en protéines végétales et pauvre en viandes rouges transformées semble être une voie judicieuse pour maintenir non seulement notre santé physique mais aussi notre vitalité mentale.







