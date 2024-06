Il est enfin possible de vieillir debout du Dr Alain Lafeuillade (livre) Le docteur Alain Lafeuillade, spécialiste en Médecine Interne et Infectiologie a publié en avril 2024, son dernier ouvrage intitulé Il est enfin possible de vieillir debout préfacé par le professeur Jean-Paul Méningaud. Un livre de 248 pages (35 euros) qui présente les différents mécanismes scientifiquement prouvés en 2024 qui contribuent au vieillissement de l’être humain et trace des pistes pour agir dans le but de le ralentir.

On le sait, de nos jours, de plus en plus d’ouvrages sont consacrés au vieillissement, aux seniors et au « bien vieillir » des populations. Normal, puisque le monde n’a jamais été aussi « vieux » et que cette tendance démographique sans précédent dans l’histoire de l’Humanité va encore durer quelques décennies (en gros jusqu’à 2050 selon les démographes).



Dans ce contexte, rien d’étonnant à ce que les ouvrages sur ces différentes thématiques se succèdent… Dernier en date ? Le livre Il est enfin possible de vieillir debout ! du docteur Alain Lafeuillade qui présente la médecine anti-âge en 2024.



Dans cet ouvrage, ce grand spécialiste présente donc les différents mécanismes scientifiquement prouvés en 2024 qui contribuent au vieillissement de l’être humain et trace en parallèle, des pistes pour agir dans le but de le ralentir.



Comment ? En développant la notion d’âge biologique qui est différente de notre âge chronologique. L’auteur passe en revue les différents tests actuellement disponibles pour le mesurer.



La recherche sur le vieillissement vient d’aboutir à un nouveau paradigme : le vieillissement est LA maladie, les pathologies qui surviennent avec l’âge (diabète, accidents cardio-vasculaires, cancers…) en sont les symptômes. Seulement 20% de notre vieillissement est dû à notre génétique, 80% à notre mode de vie. Il est donc possible d’agir à son niveau.

Publié le 05/06/2024







