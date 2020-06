Article publié le 16/06/2020 à 02:00 | Lu 106 fois Il a touché la retraite de sa mère (décédée) pendant un quart de siècle





Pendant vingt-cinq ans, un homme vivant à Ris-Orangis (Essonne), a continué à touché la pension de retraite de sa mère décédée il y a un quart de siècle et dont il n’avait pas déclaré la mort indique un récent article du Parisien. Il a été condamnée à un an de prison avec sursis et 65.000 euros d’amende.





Au final, il n’aura jamais déclaré la mort de sa mère à la Caisse nationale d’assurance-vieillesse, touchant ainsi, tous les mois, la pension de sa maman (dont il avait la procuration)… Jusqu’au jour où la Société Générale, début 2019, s’est inquiétée de ne jamais voir leur cliente au sein de leur établissement !



La banque a donc cherché à avoir des informations sur cette femme qui devait être âgée de 104 ans… C’est alors que le fils (aidé par sa fille) décide de falsifier le certificat de décès de sa mère émis par le consulat du Portugal. Le banquier ne sera pas dupe de cette supercherie et va déclencher l’alerte.



En février 2019, l’homme et sa fille sont placés en garde à vue. Récemment, le tribunal d’Evry a condamné ce monsieur à un de prison avec sursis pour escroquerie et à une amende de 65.526 euros… Sachant qu’il a touché en tout dans les 160.000 euros !



A noter que l’amende ne concerne que les sommes perçues entre janvier 2008 et février 2019 ; les relevés bancaires pour les sommes reçues antérieurement n’existant plus. Il a donc « gagné » sur le dos de la Cnav dans les 100.000 euros...



