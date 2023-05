IKI : néo-courtier d'assurance Contenu sponsorisé Si vous êtes à la recherche d’une nouvelle assurance, pourquoi ne pas bénéficier des conseils personnalisés d’un courtier en ligne comme IKI ? Vous trouverez des offres adaptées aux TNS, aux séniors et aux familles.









Présentation d’IKI



Inutile de vous déplacer dans une agence, l’interaction s’effectue depuis votre smartphone ou votre ordinateur.



IKI propose également une gamme de produits particulièrement large, à commencer par la mutuelle santé pour TNS et senior en passant par la prévoyance.



Autrement dit la garantie accidents de la vie, l’assurance hospitalisation, l’assurance autonomie et dépendance et l’assurance décès. Mais IKI va encore plus loin en proposant également des assurances pour les animaux et des assurances de prêt immobilier.



IKI se distingue de la concurrence et des services traditionnels des courtiers en assurance en garantissant la meilleure expérience client grâce à son sens de la communication et du digital pour placer l’humain au cœur de ses préoccupations.



Comparer les offres devient beaucoup plus simple, tout en vous laissant guider par les conseils avisés d’une équipe spécialisée. Au cours de vos recherches, vous n’êtes pas seul et vous profitez d’une orientation en fonction de vos besoins actuels et futurs.

Découvrez l’offre assurance santé adaptée aux seniors Les besoins médicaux sont différents d’une personne à l’autre. Mais l’objectif reste commun, c’est-à-dire bénéficier du meilleur remboursement. De ce fait, IKI vous fait profiter de son expérience pour vous accompagner dans ce projet.



Dès le départ, vous trouverez un soutien intégral de la part d’une équipe qui aura la volonté de vous trouver l’assurance santé la plus adaptée à destination des seniors. Avec une excellente prise en charge en cas d’hospitalisation, pour les soins dentaires, les soins optiques et les soins courants.



Pour prendre soin de vous en toute quiétude, rapprochez-vous d’IKI pour que le néo-courtier trouve la solution idéale en fonction de vos options, du nombre de personnes à assurer et par rapport à votre situation financière. D’ailleurs, si vous avez la moindre interrogation sur le remboursement, IKI vous fournira tous les renseignements nécessaires.



Le choix d’une assurance santé senior reste primordial en vue de bénéficier d’une protection quotidienne contre les aléas de la vie. En choisissant la formule appropriée, vous limitez le reste à charge en cas de dépassement d’honoraires, mais également sur les frais d’hospitalisation.



Le contrat a été spécifiquement développé pour répondre aux besoins des seniors en s’attardant sur les remboursements stratégiques selon les besoins des personnes âgées. En prime, vous retrouvez un service d’assistance santé inclus pour être guidé dans les démarches. N’oublions pas la flexibilité du forfait pour disposer d’une bonne couverture santé avec une tarification ajustée.

Pourquoi faire confiance à IKI ? IKI a pour objectif de trouver la solution la plus appropriée en comparant les offres d’assurances existantes, tout en prenant en considération votre budget et votre besoin.



Grâce à cet accompagnement sur-mesure, vous réalisez facilement des économies en optant pour une offre avec le meilleur rapport qualité prix. Le néo-courtier vous fait profiter de son expertise en vous dévoilant une expérience personnalisée, rapide et intuitive.



IKI se démarque de la concurrence en déployant des services spécifiques permettant une comparaison des offres d’assurances après consultation des partenaires. Directement sur le site Web, vous êtes guidé à travers un accompagnement personnalisé et les conseils des experts de la plateforme.



Aucune inquiétude pour la résiliation de vos contrats actuels, toutes les démarches sont prises en charge par IKI, vous garantissant une souscription simplifiée. En cas de problème, la gestion des sinistres s’effectue rapidement.



Par ailleurs, IKI vous offre une totale liberté dans la souscription de l’offre d’assurance en fonction de votre besoin. Dès le départ, vous le définissez puis, vous comparez et vous choisissez l’offre la plus appropriée.



Le relationnel, la transparence et l’expertise sont des valeurs essentielles pour le néo-courtier. Leur association permet d’atteindre vos objectifs en se basant sur une expérience personnalisée. Si vous éprouvez la moindre difficulté pour déterminer vos besoins, un conseiller personnel par téléphone vous épaulera dans cette démarche.

Une gestion simplifiée depuis un espace personnel digital En toute simplicité, vous gérez vos contrats d’assurance et les modifiez en seulement quelques clics. Depuis un espace personnel digital, vous retrouvez toutes les informations essentielles.



Si jamais vous avez besoin d’un interlocuteur pour obtenir des réponses concrètes à vos interrogations, vous avez la possibilité de vous mettre en relation avec un conseiller IKI.

Qu’attendez-vous pour découvrir plus en détail IKI ? IKI est un néo-courtier d’assurance reconnu pour la qualité de ses services. En témoignent les nombreux partenaires comme April, Cegema, Spvie ou encore Filiassur.



Si vous recherchez un contrat santé pour senior, pour TNS, une prévoyance, une assurance pour les animaux ou un prêt immobilier dans le cadre de la loi Lemoine, IKI utilisera son réseau pour trouver la formule avec le meilleur rapport qualité prix.

Article publié le 04/05/2023 à 01:00 | Lu 532 fois



