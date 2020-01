Article publié le 15/01/2020 à 06:10 | Lu 39 fois Hypnos : une aide... lumineuse pour l'endormissement On le sait, de nombreux seniors rencontrent des difficultés pour s’endormir. Chez eux à leur domicile, mais également en maisons de retraite (EHPAD). Dans ce contexte, l’entreprise Lucibel, spécialisé dans l’éclairage et la technologie LED vient de présenter Hypnos, un luminaire doté d’une technologie embarquée d’aide à l’endormissement qui vient lutter contre les effets néfastes de la lumière bleue sur l’horloge biologique le soir. Explications.

Développé par Lucibel, avec l’aide du Dr François Duforez, spécialiste des troubles du sommeil au Centre Européen du Sommeil de l’Hôtel-Dieu (Paris), ce luminaire nouvelle génération vise à aider ses utilisateurs à s’endormir avec un éclairage qui ne perturbe pas leur rythme biologique, à l’inverse des lumières classiques, riches en bleu.



Décriée dans un rapport de l’ANSES (publié en mai 2019), l’exposition à cette lumière bleue, émise par les LED, a fortement augmenté au cours de la dernière décennie. L’impact croissant dû à cette exposition est notamment lié à l’expansion des nouvelles technologies comme les téléphones portables, les tablettes ou les ordinateurs. Que l’on consulte trop souvent et trop longuement au lit avant de s’endormir.



A ce sujet, l’ANSES considère que « l’exposition avant le coucher aux éclairages et écrans à LED enrichis en lumière bleue peut nuire à la durée et à la qualité de sommeil ». Sans compter des éventuels dommages pour les yeux. Dans ce contexte, elle conseille de « privilégier des éclairages domestiques de type blanc chaud », dont la température de couleur est inférieure à 3 000K (K équivaut à la température de la lumière).



Ce nouveau luminaire baptisé Hypnos, conçu et fabriqué en France « répond et dépasse même les recommandations de l’ANSES puisque la lumière qu’il émet, modulable, affiche une température de couleur de 2700K au maximum et descendant à 1620K pour une lumière ambrée sans aucune lumière bleue » assure le communiqué de l’entreprise.



Ce luminaire intègre quatre modes préenregistrés et définis avec le Dr François Duforez. Leur but est de fournir une lumière chaude qui accroît la sécrétion de mélatonine, la fameuse hormone qui favorise l’endormissement.



Comme le souligne le Dr Duforez : « avant la maitrise de l’électricité, des milliers de générations d’êtres humains se sont endormies avec la clarté du jour qui diminuait et le crépuscule ou le feu de cheminée diffusant une lumière douce et bienveillante pour notre cerveau et la sécrétion de mélatonine, cette hormone des rythmes ».



Et le spécialiste de poursuivre : « dans le monde moderne, ce sont les écrans qui nous accompagnent vers la nuit et parfois vers l’insomnie ! Aidons à l’entrée dans la nuit et à l’endormissement naturel, grâce à une technologie qui accompagne notre chronobiologie ».



En EHPAD, à l’hôtel ou chez soi, nombreuses sont les personnes qui se lèvent la nuit et n’allument pas la lumière par peur de ne pas pouvoir se rendormir. Grâce à la technologie Hypnos, l’utilisateur peut désormais se lever et allumer la lumière, sans pour autant stimuler le réveil de son corps.



Pour un endormissement idéal, Lucibel recommande une utilisation du luminaire Hypnos 30 à 60 minutes avant l’heure souhaitée d’endormissement. Ce luminaire, qui sortira courant 2020 sera destiné aux professionnels ainsi qu’au grand public.









