Article publié le 02/05/2019 à 01:00 | Lu 88 fois Honda HR-V Sport, le plaisir de conduire En proposant une nouvelle version vitaminée de son HR-V, le constructeur japonais Honda joue la carte du haut de gamme et du modernisme face à des concurrents sous motorisés et souvent plus chers. Il choisit également de supprimer la motorisation Diesel afin de simplifier sa gamme.

Honda a toujours été un constructeur moderne dont le spectre de production s’étend de l’aviation à la motoculture en passant par la Formule 1 et qui possède une production automobile très éclectique.



Avec ce petit SUV, Honda n’a rien à envier à une concurrence aussi prolifique qu’inégale. Avec le nouveau HR-V Sport, la bonne surprise est totale. Une motorisation puissante, un châssis rigoureux et une finition de haut niveau, Honda a bien fait les choses.



Déjà restylé en 2018, le HR-V dans sa version Sport affiche un design plus musclé et bénéficie d’une dose de testostérone. Une face avant retravaillée, des arches de roues soulignées par des protections noires, des double sorties d’échappements sports, des roues de 18 pouces et des bas de caisse spécifiques, voilà autant d’éléments qui enjolivent le HR-V.

Restons dans l’esthétique pour saluer un habitacle particulièrement élégant. Sa présentation bicolore bordeaux et noire est une véritable réussite et permet de sortir de ces intérieurs sinistres que l’on trouve chez de nombreux concurrents. Les matériaux sont de bonne qualité et l’accostage des différents éléments est soigné.



La planche de bord est ergonomique et offre une répartition judicieuse des commandes. On apprécie particulièrement la présence d’un lecteur de CD. Un élément que trop de constructeurs font disparaître de leurs options. En revanche le système GPS conçu par Garmin est totalement obsolète dans sa présentation graphique comme dans les informations données. Honda devrait changer d’équipementier pour cet accessoire.



Les sièges avant offrent un excellent maintien et la place disponible pour les passagers arrière est largement calculée. Quant au système de basculement des sièges arrière, il offre un volume de chargement inégalé dans sa catégorie. Le système Magic Seats facilite le maniement de l’assise de la banquette arrière. Dommage que Honda ait choisi de faire l’impasse sur la roue de secours en privilégiant un kit de gonflage.

Au volant, le plaisir de conduire

Pour cette version 2019 du HR-V Sport, Honda ne s’est pas contenté d’évolutions cosmétiques mais lui offre également un moteur performant et un châssis dynamique et efficace. Le moteur 1.5 VTEC turbo de 182 ch qui a été installé transfigure totalement le HR-V et sa dénomination Sport n’est absolument pas usurpée.



Brillant, il monte dans les tours à la moindre sollicitation comme il est de règle chez Honda. Marque avant tout technique, nous avons eu droit à une conférence de presse où le responsable japonais du projet a abordé les solutions techniques. Un événement devenu rare aujourd’hui où les constructeurs se contentent de présenter le nombre de prises USB et la connectivité de leur modèle oubliant qu’une voiture c’est aussi des qualités dynamiques.



Dans ce cas précis, Honda a installé la technologie « Damper performance ». Pour faire simple et compréhensible, cela consiste en deux amortisseurs horizontaux installés derrière les boucliers avant et arrière et destinés à contrôler les mouvements de caisse, réduire les vibrations et augmenter la rigidité de l’ensemble. Un choix qui s’est avéré particulièrement efficace lors de cet essai sur les routes sinueuses de la région de Sintra dans la périphérie de Lisbonne.

Associé à une direction électrique à démultiplication variable, le châssis s’avère stable et précis dans les changements d’assiette. Un dynamisme qui n’altère en rien le confort des occupants en dépit des jantes de 18 pouces.



Quant à la transmission manuelle, elle s’accorde parfaitement avec les montées en régime du moteur. L’étagement des vitesses est bien calculé et jamais on ne se retrouve avec une seconde trop longue. Une boîte qui fait ressortir la réelle sportivité de cette Honda.



Pour ceux qui préfèrent une conduite plus détendue qui préserve la tranquillité des passagers arrière, la transmission à variateur de vitesses CVT leur conviendra. Certes on perd en dynamisme ce que l’on gagne en tranquillité de conduite, mais on retient que le système proposé par Honda est beaucoup plus agréable dans son fonctionnement que certains modèles de la concurrence. On ne retrouve pas les glissements excessifs d’une Toyota.



Quant à la consommation réelle, nous avons pu réaliser un « 7,3l/1OOkm » sur un parcours sinueux en jouant avec la transmission manuelle. Il s’agit là d’une excellente prestation.

Appréciable également le choix de Honda de proposer un tarif simple et clair avec seulement deux options : la peinture métallisée à 550 euros et la transmission CVT facturée 1 300 euros. En série et sans supplément on trouve un équipement désormais traditionnel et surtout très riche : Navigation GPS, Radio+lecteur CD, 2 prises USB, Bluetooth, lecture des panneaux de limitations de vitesse, sellerie cuir/tissu, climatisation 2 zones, sièges AV chauffants, freinage d’urgence, franchissement de ligne, aide au démarrage en côte, caméra de recul, radars de stationnement AV et AR, phares à LED, antibrouillards.



Comme on le voit, il n’a rien à envier à la concurrence. D’autant que ce petit SUV amusant, dynamique et très bien fini est proposé à 29 190 euros alors qu’il faut débourser 34 480 euros pour le Volkswagen T-Roc TSI 190 et 39 500 euros pour un Mini Countryman Cooper S. Des prix carrément prohibitifs.



Bien conçu, le Honda HR-V Sport dont le malus ne dépasse pas les 353 euros est le modèle idéal pour une jeune famille au budget limité et dont le conducteur trouve encore du plaisir à conduire. Un moteur plaisant et un grand coffre voilà de quoi réconcilier le sportif et le père de famille tout comme les grands parents à qui l’on confie les bambins.



Joël Chassaing-Cuvillier

La Honda HR-V en quelques chiffres :

Moteur essence 4 cylindres en ligne turbo – 1 498 cm3 (x mm) – 182 ch à 5 500 tr/min –240 Nm à 1900-5000 tr/min

Boîte manuelle à 6 rapports ou CVT



Dimensions : 435 x 179 x 161 cm, empattement : 261 cm

Poids : 1341 kg



Pneumatiques : 225/50 18)

Vitesse : 215 km/h – Accélération de 0 à 100 km/h : 7,8s



Émissions de CO2 : 135 gr/km



Prix : 29 190 euros.









