Hip'Air : la ceinture airbag pour personnes âgées au CES de Las Vegas

On le sait, la chute peut s’avérer le début d’une longue descente aux enfers pour les personnes âgées, avec souvent une issue fatale à court ou moyen terme. Avec l’Insee qui prévoit d’ici 2040, l’arrivée de 375.000 personnes âgées supplémentaires en maisons de retraite médicalisées, le problème risque de s’accentuer dans les années à venir. Autant à domicile qu’en EHPAD.



Dans cet esprit, la société française Helite, spécialisée dans la prévention et la protection par airbag de chutes chez les motards et les cavaliers, a présenté l’été dernier un produit révolutionnaire, adapté aux personnes âgées. Baptisé Hip’Air, ce nouveau dispositif devrait être commercialisé au printemps 2018 au prix de 600 euros environ. C’est un peu cher, mais on peut imaginer que si les ventes « explosent », les prix de revient pourront baisser.



Plus concrètement, il s’agit d’une ceinture d’un kilo (qui peut se porter sous un vêtement) qui se déclenchera en cas de chute et protégera essentiellement le col du fémur, point faible chez les ainés. Le produit est à l’état de test actuellement dans plusieurs maisons de retraite de Bourgogne.



Grace à ses nombreux capteurs embarqués, le système électronique d'analyse des mouvements de la personne en temps réel de Hip’Air permet de détecter les chutes en 200 ms (0,2 seconde). En cas de problème, les deux airbags situés latéralement se gonflent automatiquement en 80 ms (0,08 secondes) de chaque côté des hanches.



Bref, il faut moins de 3 dixièmes de seconde entre la détection de la chute et le gonflage. Ce qui suffit à protéger efficacement les personnes âgées lorsqu’elles tombent à terre. Cette ceinture (sorte de « banane ») se porte à la taille et s'ajuste sur les hanches pour gêner les mouvements. Elle est lavable et réutilisable et possède une autonomie de 15 jours.