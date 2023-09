Héraclide : des locations indépendantes et sécurisées pour les seniors Depuis 2019, l’entreprise Héraclide propose des résidences à taille humaine au cœur des territoires comprenant au maximum 25 appartements équipés et sécurisés. Ces logements en location, des T2 ou T3 entre 40m2 et 50m2 sont dotés de terrasse et balcon incluant des services dans le loyer sans contrat de séjour. Déjà plus de 460 appartements depuis sa création.







« Depuis 2019, date de création de notre groupe, nous mettons tout en œuvre pour apporter une offre locative inclusive à nos seniors, dans le respect de leurs attentes et de leur budget » déclare en préambule Jean-Luc Suarez, fondateur de cette entreprise.



Et de poursuivre : « notre ambition, à l’orée 2026 et d’être présent sur 40 communes de 5.000 à 15.000 habitants dans 25 départements ».



Dans la pratique, Héraclide, s’annonce donc comme une « troisième voie entre le domicile et les établissements spécialisés » et « s’engage dans l’habitat indépendant et adapté aux seniors (65 et +) et aux personnes en situation de handicap ».



L’entreprise regroupe actuellement 463 appartements dans cinq résidences ouvertes. Elle vise à favoriser le vivre ensemble au cœur des territoires. Ces logements sont équipées et sécurisés et se situent principalement dans des villes et communes de petite taille près des centres-villes, des commerces, des services médico-sociaux et des transports.



Quelques caractéristiques au sein de ces résidences : climatisation réversible, cuisine équipée avec vaisselle fournie, douche à l’italienne, télé assistance intégrée 7/7 24/24, appartement meublé, trousseau de linge de maison, boulodrome dans les parties communes, places de parking et accessibilité PMR (personne à mobilité réduite).



Rappelons que la location d’un habitat indépendant sécurisé peut donner droit à des aides financières telles que les ALS1, l’l’APA2 ou la PCH3., selon les conditions de chaque locataire.



Article publié le 28/09/2023 à 02:00 | Lu 101 fois



