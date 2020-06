Article publié le 12/06/2020 à 03:00 | Lu 163 fois Hauts-de-Seine : Entrée des artistes, dispositif culturel et accessible pour les résidents en EHPAD





Le département des Hauts-de-Seine (92) près de Paris a décidé de diffuser « une culture pour tous », accessible notamment aux publics scolaires et aux personnes les plus éloignées des arts. En raison de la crise sanitaire, le département adapte donc le dispositif Entrée des artistes, aux résidents en maisons de retraite. Du 15 juin au 31 juillet 2020.

Pour la saison 2019/2020, dix projets étaient programmés sur l’ensemble du territoire, reflétant une diversité de publics visés et de disciplines artistiques mobilisées. Toutefois, en raison de la crise sanitaire, ils ont été révisés en fonction de leurs états d’avancement…



Parmi eux, un atelier de construction et mise en scène de marionnettes pour les personnes âgées de la résidence Joliot-Curie à Malakoff.



Par ailleurs, des animations au jardin et digitales voient le jour du 15 juin au 31 juillet

Concerts au jardin d’ensembles de musique classique soutenus par le Département et d’artistes accompagnés dans le cadre du Programme d’Accompagnement à la Professionnalisation d’Artistes des Hauts-de-Seine dans les EHPAD de Chaville, Issy-les-Moulineaux, Suresnes, Gennevilliers, Villeneuve-laGarenne, Nanterre et Boulogne-Billancourt, etc.



Un atelier de danse à distance via zoom pour les personnes âgées de l’EHPAD du Centre d’Accueil de Soins Hospitaliers (CASH) de Nanterre.



A noter également un atelier de création visuelle et sonore pour les résidents de l’EHPAD Les

Abondances à Boulogne, Atelier sculpture pour les résidents d’un foyer d’hébergement d’adultes handicapés à la Garenne-Colombes, Atelier de Musique Assistée par Ordinateur et composition musicale pour les personnes âgées du CASH de Nanterre.



Rappelons qu’Entrée des artistes permet aux résidents d’établissements de personnes âgées (EHPAD et résidences autonomie), de foyers d’accueil de personnes en situation de handicap et aux bénéficiaires de structures de l’aide sociale à l’enfance de participer à des ateliers alternant découverte et pratique d’un art.



Ce dispositif les sensibilise à l’occasion d’un parcours de 3 à 4 mois à la musique, au chant, à la danse, au théâtre, aux arts du cirque, aux arts visuels ou au patrimoine. Une restitution est ensuite proposée devant les familles et un public élargi (autres structures, habitants du quartier). L’ensemble des projets est réalisé avec des artistes professionnels implantés ou ayant un ancrage sur le territoire.



Entrée des artistes se trouve au cœur du projet de la vallée de la Culture et a pour objectif de changer la représentation sociale de la vieillesse et du handicap, et d’offrir un égal accès à la culture et à la pratique artistique aux résidents de ces institutions ainsi qu’aux bénéficiaires de l’action sociale départementale.



En 2018-2019, 800 personnes ont pu participer à ces parcours culturels.











Dans la même rubrique < > Vent divers : roman intergénérationnel entre deux femmes que tout sépare L'Homme qui en savait trop d'Alfred Hitchcock : Saint-Moritz ou Marrakech ? L'invité : on rit beaucoup en l'attendant et plus encore quand il est là ! (théâtre)