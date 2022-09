Article publié le 12/09/2022 à 01:00 | Lu 319 fois Harmonie Mutuelle choisit Xenia pour promouvoir la cohabitation intergénérationnelle





« Le partenariat mis en place par nos deux entreprises est une formidable chance pour faire découvrir au plus grand nombre les bénéficies de la cohabitation intergénérationnelle solidaire. Ensemble, nous allons aller plus vite et mieux. Mais surtout, nous allons apporter aux seniors une solution leur permettant de vivre plus longtemps chez eux » souligne Céline Amaury, fondatrice de Xenia. « La prévention constitue une part majeure de notre activité, explique Steeve Martin, responsable Projets Prévention chez Harmonie Mutuelle. A ce titre, la cohabitation intergénérationnelle répond à notre volonté de proposer à nos adhérents seniors des solutions différenciantes leur permettant de vieillir en bonne santé, à leur domicile et dans de bonnes conditions ». Dont acte.Pour ce faire, l’entreprise mutualiste a choisi de référencer l’offre de la start-up Xenia. Scellé autour d’une convention entre les deux entreprises, ce partenariat vise ainsi à « évangéliser » et proposer auprès des adhérents seniors de la mutuelle, un service de cohabitation intergénérationnelle.Plus concrètement, il s’agit de mettre en relation des jeunes de moins de 30 ans avec des personnes de plus de 60 ans disposant d’une chambre vacante dans leur logement. Un concept né il y a une vingtaine d’années à Barcelone en Espagne et qui s’est depuis développé sur la FranceEn mettant cette chambre de senior à la location, le service de Xenia permet aux ainés de bénéficier d’un complément de revenus (en moyenne 350 euros par mois).Outre l’aspect pécunier, l’idée est également d’offrir une réponse sociale et solidaire au maintien à domicile des personnes âgées, un enjeu de santé publique, et à leur isolement au quotidien en favorisant la création de liens entre les générations.Pour faire découvrir la cohabitation intergénérationnelle à ses adhérents tout un dispositif d’actions sera déployé par la mutuelle dans le courant de l’année afin de promouvoir ce nouveau service encore méconnu des Français.Parmi elles, des webinars sur la thématique de la colocation intergénérationnelle, des actions de communication ciblées ou encore des événements en agences dans toute la France (Paris, Nancy, Nantes…) pour présenter ce concept aux seniors mais aussi aux élus locaux, entreprises et associations en régions.Les seniors qui souhaitent souscrire à ce service se verront offrir un code promotionnel leur permettant de bénéficier de 50% sur les frais de dossier de la plateforme, soit 50 euros pour les contrats d’une durée de plus de 3 mois.« Le partenariat mis en place par nos deux entreprises est une formidable chance pour faire découvrir au plus grand nombre les bénéficies de la cohabitation intergénérationnelle solidaire. Ensemble, nous allons aller plus vite et mieux. Mais surtout, nous allons apporter aux seniors une solution leur permettant de vivre plus longtemps chez eux » souligne Céline Amaury, fondatrice de Xenia.









