Article publié le 05/10/2022 à 01:00 | Lu 116 fois "Hand à tout âge" : le premier tournoi français de handball pour les plus de 55 ans





Le tournoi « Hand à tout âge » aura lieu le 22 octobre 2022 à Créteil. Pour la première fois, trois entreprises spécialistes du bien vieillir s’associent à la Fédération française de handball, pour permettre à des joueurs de 55 ans et plus de participer à une compétition inédite, avec une ambition : l’organisation d’un tournoi européen de handball en parallèle des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Le 22 octobre est une date à retenir avec le coup d’envoi du projet « Hand à tout âge ». De quoi s’agit-il exactement ? Du premier tournoi de handball des plus de 55 ans organisé dans l’Hexagone.



Ouvert aux femmes et aux hommes, amateurs et anciens professionnels, ce tournoi se déroulera à la Maison du Handball de Créteil (Val-de-Marne). Une centaine de joueurs venue de toute la France est attendue avec tous un point commun : être âgé d’au moins 55 ans, faire partie d’un club et avoir envie de s’amuser et de se dépasser aux côtés d’autres passionnés.



Avec le hand à 4, le tournoi prend la forme d'une compétition qui se veut « originale » : une pratique que souhaite d’ailleurs développer la Fédération française de handball auprès de ses licenciés pour son

caractère ludique, convivial et accessible à tous.



Ce tournoi « Hand à tout âge » est organisé par Virage-Viager, Préfon et la Silver Alliance, trois

entreprises de la filière de la Silver Économie.



Ensemble, elles s’associent à la FFHandball pour lancer ce tournoi inédit, avec un double objectif : sensibiliser le grand public à l’importance du sport pour bien vieillir et lutter contre l’âgisme -les discriminations liées à l’âge- en donnant à voir, à travers le sport, une autre image dans les médias de l’avancée en âge.











