Article publié le 19/08/2022 à 01:00
"Hamlet" au Théâtre de Bussang : tragédie shakespearienne dans la verdure vosgienne





C’est un théâtre tout en bois, avec un fond de scène amovible qui s’ouvre sur la colline boisée située derrière le bâtiment. Le lieu a été créé en 1895 par l’écrivain et poète Maurice Pottecher, natif de Bussang.





Chaque année, et spécialement l’été, en juillet et août, y sont données plusieurs représentations d’une ou deux œuvres théâtrales, l’une l’après-midi, avec un entracte champêtre d’une demi-heure permettant à chacun, public et acteurs, de se reposer un peu, et l’autre en soirée, de durée plus courte. Sur le plateau des professionnels, mais aussi des amateurs, habitants de Bussang ou de la région.



La mise en scène est souvent confiée au directeur lui-même, nommé pour trois ans. Le public, de provenance très diverse, se partage les 900 places aménagées sur des bancs en bois assurant une parfaite visibilité mais de confort un peu rude, pour lesquels il est prudent d’amener un coussin.



Pendant de nombreuses années, ce sont les pièces du fondateur lui-même qui y étaient données. De nos jours, le répertoire est divers, allant de Shakespeare à des créations contemporaines, en passant par Brecht ou Feydeau.



Il privilégie les fresques et les épopées, s’étalant à la fois dans l’espace et le temps, particularité qui constitue, avec la participation d’acteurs non professionnels, ce que certains appellent « l’esprit Bussang ».



Avec toujours ce moment magique, très attendu par tous les habitués du lieu, où le rideau de fond de scène s’ouvre pour dévoiler la nature d’une colline boisée, mêlant monde et théâtre dans une fusion émotionnelle rarement vécue aussi intensément sur d’autres scènes.



Cette année, c’est le personnage d’Hamlet qui occupe la place centrale. Avec d’abord une nouvelle production de « Hamlet », de William Shakespeare, dans une mise en scène de Simon Delétang avec Loïc Corbery, de la Comédie Française, dans le rôle-titre.



Et puis « Hamlet-machine », de Heiner Müller, pièce moins connue que sa sœur aînée et écrite par l’auteur en 1977, avec toujours le même Loïc Corbery.



Enfin, « Hamlet, à part », où l’auteur, l’infatigable Loïc Corbery, seul en scène, convoque dans sa loge plusieurs poètes qui ont parlé d’Hamlet.



Deux, voire trois spectacles, sont visibles le même jour, se renseigner auprès du théâtre pour en connaître les dates exactes.



Alex Kiev



Théâtre du Peuple-Maurice Pottecher

40 rue du Théâtre

88540 Bussang

Billetterie 03 29 61 50 48



« Hamlet », de William Shakespeare, du 30 juillet au 3 septembre, du jeudi au dimanche à 15h

« Hamlet-machine » de Heiner Müller, du 12 août au 3 septembre du jeudi au samedi à 2Oh.

