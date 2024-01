Habitat des seniors : Maison de Blandine ouvre une nouvelle adresse en Isère

Dans un esprit « Maison de famille », ces lieux de vie présentent une solution d’Habitat Inclusif et accessible offrant aux seniors une alternative aux maisons de retraite. Ce, pour bien vieillir sans être seul, en ligne avec la loi « bien vieillir » adoptée par l’Assemblée nationale le 23 novembre dernier.



Avec ses 23 appartements privatifs pour le logement des seniors ainsi que deux colocations destinées à de jeunes actifs ou étudiants, cette nouvelle Maison de Blandine accueille déjà, depuis fin novembre 2023, une dizaine d’habitants dans le centre, près du Chateau de Sassenage.



Avec ses grands espaces de vie partagée de plus de 180 m2, elle décline le concept d’Habitat bigénérationnel et centré sur l’humain imaginé par Blandine, co-fondatrice du projet il y a six ans (en 2017).



A l’extérieur, les habitants bénéficient d'un jardin partagé arboré de 450 m², avec un potager. « Notre ambition est de développer des lieux de vie pour rompre l’isolement des seniors, les remettre en mouvement, les aider à se sentir vivants et ainsi prévenir l’apparition de troubles liés au vieillissement. Il y a une nécessité à proposer des solutions concrètes et accessibles pour bien vieillir mais pas tout seul », Blandine de Traverse, Associée fondatrice.



Dans la pratique, ces établissements accordent une large place à l’accompagnement individuel pour revaloriser les seniors en les rendant acteurs et responsables au quotidien. En complément de la présence des jeunes qui partagent des moments de vie avec les personnes âgées, une coordinatrice et une animatrice de vie assurent ainsi la gestion et la programmation d’activités avec les habitants.



Repas partagés, activités physiques et culturelles, ateliers créatifs, moments conviviaux, … sont proposés, en lien avec la vie de la commune.



Idéalement située au cœur de Sassenage, à proximité des commerces et services, cette nouvelle Maison incarne parfaitement le fil conducteur des implantations de La Maison de Blandine : « une Maison par village » pour proposer des solutions d’Habitat de proximité au plus grand nombre.



Depuis sa création fin 2017, Sassenage est le 4ème lieux de vie ouvert par La Maison de Blandine après Blacé dans le Beaujolais, Limonest près de Lyon et Ambérieux-en-Dombes dans l’Ain.



Quatre autres projets de Maisons verront prochainement le jour dans la région Auvergne-Rhône-Alpes : Rives (Isère) et Ampuis (Rhône), ouverture 1er semestre 2024 ; Bourg-en-Bresse et Charolles au 1er semestre 2025. La Maison de Blandine ambitionne le déploiement d’une centaine de maisons sur l’ensemble du territoire d’ici 2030 assurent les responsables dans leur communiqué de presse.