HIPA, Habitat Innovant pour Personnes Âgées, projet d'espaces témoins dédiés au bien-vieillir à domicile Ce projet est porté par Clubster NSL, réseau d’entreprises et d’établissements de soins et La Vie Active, groupement associatif d’établissements médico-sociaux. D’autres partenaires ont par la suite rejoint l’aventure : notamment Maisons et Cités, bailleur social. Un premier showroom HIPÂ à Marles-les-Mines a vu le jour en 2018 au sein d’une résidence autonomie. Aujourd’hui, c’est près de 90 équipements et solutions qui sont mis en scène dans 4 espaces : salle de bains, cuisine, salon et chambre à coucher.







Un second showroom HIPÂ a ouvert ses portes à Harnes au sein d’une maison ancienne réhabilitée de la Cité Bellevue du bailleur social Maisons et Cités.



Depuis juillet 2023, cet espace est ouvert au public et comporte déjà près de 40 innovations issues de plusieurs entreprises, dont 7 du territoire des Hauts-de-France.



Du fait de la crise sanitaire et des restrictions qui en ont découlé, deux nouvelles initiatives ont vu le

jour entre 2021 et 2022 : la création d’une visite virtuelle permettant de découvrir l’appartement HIPÂ

de chez soi et la mise en place progressive de box tests à domicile améliorant ainsi l’accès aux

innovations technologiques pour les personnes âgées isolées et peu mobiles.



Cette démarche « d’aller vers » permet de toucher un public isolé et/ou peu mobile.



Plus récemment, Clubster NSL et La Vie Active ont mis au point une plateforme numérique “HIPA

ADAPT” spécialement conçue pour guider les personnes âgées, les aidants et les professionnels dans

un parcours d’adaptation de l’habitat au vieillissement (aides techniques, aides financières,

interlocuteurs privilégiés...). Elle est opérationnelle depuis décembre 2023.



Pour renouveler les innovations exposées au sein des showrooms HIPÂ, Clubster NSL, soutenu par

Eurasanté a lancé un AMI à destination de toute start-ups, PME, ETI et grands groupes situés en

France et souhaitant s’engager auprès des acteurs de la silver économie des Hauts-de-France.



Cet AMI a plusieurs objectifs :

- Donner de la visibilité aux innovations en silver économie via l’exposition de ces solutions dans les showrooms,

- Développer un réseau de partenaires ouvrant sur de nouveaux marchés,

- Favoriser les retours utilisateurs (aidant/aidé) à travers des sessions de tests auprès de seniors à domicile par exemple, ou lors des visites des différents showrooms.



A l’occasion de cette deuxième édition de l’AMI HIPÂ, certains candidats sélectionnés auront

également l’opportunité d’être exposés au sein de la Maison Lill’âges, showroom situé à Lille-Moulins et développé en partenariat avec le CCAS de Lille.



Ce futur espace aura pour objectif d’exposer les aides techniques et domotiques facilitant le bien-vieillir à domicile ainsi que des solutions innovantes au stade de prototype. L’inauguration de ce tout nouvel espace est prévue pour le printemps 2024 !



Les lauréats de la 2ème édition de l’AMI HIPÂ :

- Yannis Ksantini pour le produit « Alyzée » de UPPER, porté par Ksantini Yannis. Alyzée est la

première chaise confort releveuse. Elle répond aux besoins de deux cibles qui coexistent : les

11 personnes âgées perdant peu à peu leur autonomie, mais aussi leurs aidants, familiaux et

professionnels, pour préserver leurs efforts.

- Caroline Forest pour ForESTIME, une nouvelle marque de vêtements fabriqués à Roubaix chics et pratiques pour seniors, pour garder le plaisir de s'habiller à tout âge ! Des vêtements sans boutons fermés par des aimants, beaucoup plus pratiques et rapides pour continuer à s’habiller en toute autonomie.

- Anthime Stopin pour Unvoid, entreprise spécialisée dans l’ameublement intelligent. Ils offrent de nouvelles solutions de rangement permettant de maintenir l’autonomie et le confort de vie de leurs utilisateurs.



Les lauréats ont remporté l’opportunité d’être exposés sur les trois espaces : Marles-les-Mines, Harnes et Lill’âges !



Article publié le 29/03/2024 à 01:00 | Lu 107 fois



Dans la même rubrique < > Mon espace santé : bientôt de nouvelles fonctionnalités pour le carnet numérique Réemploi : Envie Autonomie ouvre une agence à Paris dans le 20ème arrondissement