Article publié le 22/06/2018 à 03:26 | Lu 103 fois Guide des aides aux personnes âgées (2ème édition) La Documentation française vient de publier la 2ème édition du Guide des aides aux personnes âgée. Un ouvrage de 128 pages (6 euros) qui dresse un panorama bien utile de toutes les aides et dispositifs existants pour les ainés.

La France est un pays qui, d’une manière générale, aide ses concitoyens. Encore faut-il savoir que des aides existent et encore faut-il comprend comment avoir accès à ces dispositifs.



Afin d’aider les personnes âgées et leurs proches à s’y retrouver, La Documentation française vient donc de publier la deuxième édition du Guide des aides aux personnes âgées (version complète et à jour).



Plus concrètement, cet ouvrage de 128 pages dresse un panorama des aides et des dispositifs existants en France, pour faciliter la vie quotidienne des personnes âgées et celle de leur entourage.



Au sommaire de ce livre ? Qu’est-ce que le minimum contributif ? Qui peut prétendre à l’allocation de solidarité aux personnes âgées ? Soins à domicile, aides ménagères, adaptation du logement, accueil temporaire… : comment continuer à vivre dans son domicile ? Vivre en établissement : quels tarifs et quelles prestations ?



Enfin, dans quel contexte peut-on envisager des solutions alternatives comme la résidence-autonomie ou l’accueil familial agréé ? Un livre bien pratique à prix accessible qui devrait vous permettre de tout savoir sur les aides auxquelles vous pouvez avoir droit.