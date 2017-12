Article publié le 08/12/2017 à 01:00 | Lu 52 fois Grippenet.fr : pour surveiller la grippe activement de chez soi Voici un moyen « citoyen » de combattre la grippe. En effet, il est possible de participer au dispositif de surveillance de la grippe saisonnière en quelques clics et sans bouger de chez soi. Comment ? En s’inscrivant et en répondant toutes les semaines à quelques questions sur le site Internet Grippenet.fr. Détails.





À savoir : les virus de la grippe qui appartiennent au genre des Influenzavirus sont classifiés en trois groupes : A, B et C. Au cours des trente dernières années, les épidémies de grippe chez l'homme ont été causées par des virus de type A (H1N1 et H3N2) et de type B. Ce projet organisé par les équipes du réseau Sentinelles et Santé Publique France souhaite mieux connaitre et mieux comprendre comment la maladie se propage et ce, en temps réel. Comment ? Tout simplement, en vous sollicitant.Grâce à l'action volontaire de chacun pour la durée qu'il souhaite. Il faut simplement remplir deux conditions préalables pour participer à cette étude : résider en France et disposer d'un accès internet.Il faut rappeler que cette participation à la surveillance de l'épidémie s’effectue de manière anonyme et bénévole par le biais d'une simple adresse électronique (un email). Une fois inscrit sur Grippenet.fr , il suffit de répondre à un questionnaire préliminaire (âge, lieu d'habitation, composition du foyer, mode de déplacement, activité principale, statut vaccinal, allergies...).Ensuite, il vous faudra « donner » cinq minutes de votre temps chaque semaine pour répondre à un questionnaire sur d'éventuels symptômes (nez qui coule, toux, fièvre...) depuis sa précédente connexion.Bref, rien de compliqué et cela peut aider les chercheurs et les médecins à mieux comprendre cette pathologie. Pour information, l’année dernière en France, la grippe a lourdement touché les personnes âgées. En effet, on estime que 14.400 ainés, principalement âgés de plus de 75 ans, sont décédés des suites de la grippe. De l’importance de se prémunir donc !Pour vous protéger et protéger votre entourage, il est recommandé d'adopter quelques gestes simples destinés à limiter la transmission des virus (hygiène des mains) et, si vous êtes malade, le port du masque et la limitation des contacts avec les personnes fragiles ou malades constituent de bons réflexes.