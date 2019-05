Article publié le 06/05/2019 à 01:00 | Lu 155 fois Grippe : généralisation de la vaccination en pharmacie à partir d'octobre 2019 Un décret et trois arrêtés parus au Journal officiel du 25 avril 2019 autorisent les pharmaciens d'officine de l'ensemble du territoire à pratiquer la vaccination contre la grippe et fixent les conditions de l'organisation de cette activité.

Après deux années d'expérimentation en Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine, Hauts-de-France et Occitanie, tous les pharmaciens pourront, dès la campagne antigrippale 2019-2020, procéder à la vaccination dans leur officine. Cette généralisation a été votée lors de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019.



Cela concerne les personnes majeures visées par les recommandations vaccinales : les personnes âgées de 65 ans et plus comme chaque année, et aussi les personnes à risque de grippe sévère ou compliquée comme les femmes enceintes et les personnes atteintes de certaines pathologies (affections broncho-pulmonaires chroniques, insuffisances cardiaques graves, diabètes de types 1 et 2, etc.).



Sont exclues du dispositif les personnes présentant des antécédents de réaction allergique sévère à l'ovalbumine ou à une vaccination antérieure.



Pour pouvoir faire les vaccins, les pharmaciens devront faire une déclaration auprès des agences régionales de santé, recevoir une formation théorique et pratique et adapter leur espace professionnel à cette nouvelle activité.



Le décret précise également les modalités de traçabilité de la vaccination et de transmission des informations au médecin traitant.



À savoir : les deux années d'expérimentation ont permis à près d'un million de Français d'être vaccinés contre la grippe saisonnière par leur pharmacien.









