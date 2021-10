Article publié le 06/10/2021 à 02:00 | Lu 62 fois Givry 2019 du domaine Chanson : un rouge généreux





Il est des bouteilles que l’on achète les yeux fermés en faisant confiance à l’appellation du Domaine et la maison Chanson fait partie de ces domaines. Si les origines remontent au XVIIIème siècle, c’est véritablement au XIXème siècle que le domaine prend son essor sous la houlette de Nicolas Chanson qui crée cette maison de négoce.

Devenue Chanson Père & Fils, la maison intègre le groupe Bollinger en 1999. Propriétaire de vignes, Chanson Père & Fils, comme toute maison de négoce, achète également du raisin qu’elle vinifie dans ses propres chais.



Dans son catalogue, on trouve les plus belles appellations de Bourgogne comme ce Pommard Clos des Mouches ou ces Bressandes et Champimont ; sans oublier une jolie présence en Pernand Vergelesses. Chassagne Montrachet et Corton font aussi partie du riche catalogue de cette belle maison.



Un Givry 2019 bien construit

Outre ces propriétés autour de Beaune, Chanson est également présent dans ce sud de la Bourgogne qui réserve de belles surprises. Pur produit de la Côte Chalonnaise, ce Givry exhale le meilleur du pinot noir.



Un cépage délicat aux arômes de petits fruits noir typique de la région : le cassis et les mûres. Pour ce millésime 2019, Chanson a privilégié un élevage en fûts de chêne dont seulement 20% de fûts neufs. Une robe d’un rouge carmin éclatant, un nez délicat de petits fruits rouges que l’on retrouve dans une bouche avec une belle longueur.



Un joli vin qui s’accordera parfaitement avec un jambon persillé, un joli pâté en croûte ou un carré d’agneau. Sans oublier ces merveilleux fromages bourguignons que sont un Epoisse et un Langre. Ce Givry de Chanson est vendu 23,50 euros chez les cavistes.



Joël Chassaing-Cuvillier







