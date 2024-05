Gironde : une semaine en juin pour lutter contre l'isolement des aînés Le département de la Gironde (33) lance du 10 au 15 juin 2024, un événement local, organisé pour la première fois en France : une semaine de lutte contre l’isolement des aînés. En voici donc les grandes lignes.





Sans compter qu'en 2030, les plus de 65 ans seront plus nombreux que les moins de 15 ans (source DRESS).



Dans ces conditions et compte-tenu des effets délétères de cet isolement sur la santé psychique et physique de ces anciens, ainsi que la situation de souffrance et de danger qu’il engendre, le département de la Gironde a donc décidé d’intensifier « son engagement sur cette question de solidarité et de santé publique et a à cœur de provoquer un élan citoyen girondin ».



En amont de cette semaine consacrée aux aînés, la Gironde fait appel aux habitants du département pour qu’ils racontent leurs actions mises en place pour aider les personnes âgées. Il peut s’agir de faire les courses, d’aider à renseigner des documents administratifs, de partager un café, de simplement prendre des nouvelles…



Ces témoignages sont à partager sur les réseaux sociaux du département ou en écrivant à un reportage photo qui sera publié sur les réseaux sociaux de la collectivité .



Tout au long de cette semaine dédiée aux ainés, tous les acteurs travaillant au quotidien auprès des personnes âgées (associations, communes, centre communaux d’action sociale, établissements et services pour personnes âgées…), s’associeront au département pour organiser une sensibilisation à l’isolement des aînés , pour participer à leur repérage et proposer des animations.



Publié le 23/05/2024 à 03:00 | Lu 109 fois









