Gironde : une grande-mère fait fuir un cambrioleur grâce à son courage

Pas de doute, on peut parler d’une grand-mère courage. En effet, cette dame de 83 ans, vers 20h, s’est rendu compte qu’un homme s’était introduit dans sa maison pour la cambrioler. Il était caché sous le lit… Ni une, ni deux, l’octogénaire la pris par les pieds



L’homme, probablement très surpris, s’est immédiatement enfui pour revenir quelques minutes plus tard ! En effet, il s’est réintroduit dans le domicile de la vieille dame par la porte d’entrée pour lui demander de l’argent… Cette fois-ci, l’octogénaire s’est mise à crier pour ameuter ses voisins ! Le cambrioleur est finalement parti.



Voici un fait divers qui se termine bien, mais pour combien d’autres qui tournent au drame avec des violences et parfois même, le décès des personnes âgées attaquées. Il faut que le gouvernement prenne ce problème à bras le corps et qu’il rende leur tranquillité d’esprit aux ainés. Pas une journée sans qu’un journal ne relate l’attaque d’un senior. C’est proprement scandaleux.