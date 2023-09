Gin Citadelle Rouge de la maison Ferrand Aux dix-neuf ingrédients qui composent le gin Citadelle traditionnel, il a été rajouté les petits fruits rouges du jardin. Framboise, cassis, myrtille, mûre, canneberge et rhubarbe. Le cassis est bien là avec sa puissance âpre et la framboise apporte sa touche de délicatesse et de souplesse. Ce sont ces deux fruits qui ressortent immédiatement lors d’une première dégustation.







Elaboré par Fannie Thibault qui est responsable R&D de la maison Ferrand, ce gin Citadelle Rouge offre un nez ample à la fois fruité et épicé.



Le poivre et le cassis se dégagent dès la première sensation avant de se laisser dominer par les notes florales de la violette et de l’anis étoilé.



En bouche, c’est également le poivre de Sichuan qui développe en premier sa puissance avant de céder la place au goût si particulier du cassis. Une sécheresse naturelle qui est alors adoucie par la mûre. Voulu par Alexandre Gabriel, le patron de la maison Ferrand, ce Citadelle Rouge est dans la continuité de sa série de gins.



Elaboré en infusion progressive de tous ses ingrédients, ce gin est complexe et s’accordera parfaitement avec les grands classiques des cocktails comme le Negroni ou le dry Martini. Un gin qui est à la fois vigoureux et élégant. 38 euros.



Joël Chassaing-Cuvillier

Article publié le 26/09/2023 à 01:00 | Lu 154 fois



Dans la même rubrique < > Foire aux vins 2023 : de plus en plus tôt dans la saison Les rosés de l'été 2023 : chapitre 4