George Hood, 62 ans : l'ancien Marine bat le record du monde de "planche"

La planche est un exercice de culture physique sans charge de plus en plus à la mode. Dans la pratique, il s’agit de s’allonger sur ses avant-bras et sur la pointe de pieds et de rester le plus longtemps possible sans bouger, torse droit et rigide.



En fait, c’est le poids de votre corps qui va renforcer votre musculation et notamment, vos abdos. Facile sur le papier, moins évident sur le tapis !



C’est donc dans cette position qu’est resté George Hood (un ex-Marine de 62 ans qui vit à Chicago), le 15 février dernier, pendant 8 heures, 15 minutes et 15 secondes, un record du monde dans la catégorie masculine inscrit désormais au livre Guinness des Records !



L’homme qui n’a jamais cessé de s’entrainer depuis qu’il a une vingtaine d’années, estime qu’il est au mieux de sa forme, aujourd’hui, à soixante ans passés. Mentionnant au passage, que le principal, c’est le mental !



Il s’est d’ailleurs entrainé avec un coach (qui lui demande de visualiser un arbre et ses racines) pour battre de 15 minutes, ce record du monde. Pour le reste, Hood fait 700 pompes par jour et 2000 abdos ! L’homme complémente sa nutrition (saine, avec de la viande) avec de la spiruline.



Maintenant, il souhaite battre le record du monde du plus grand nombre de pompes en une heure ! Ce dernier est détenu par l’Australien Carlton Williams qui a l’âge de 52 ans a réalisé 2.682 pompes en soixante minutes en 2017.