Article publié le 05/01/2018 à 01:00 | Lu 137 fois Génération baby-boom, X, Y et W : qui pense quoi du travail et de la retraite ? Le site Internet Qapa.fr, spécialisé dans l’emploi a interrogé* 12.765 personnes issues de différentes générations afin de connaître leur vision du travail et de leurs attentes en matière de retraite, d’objectifs professionnels et de temps de travail hebdomadaire. Des résultats qui montrent à quel point chaque génération a une vision différente du travail et de son rapport à l'emploi.

A chaque génération qui arrive sur le marché du travail, tout semble changer. Ainsi, à la question « Qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans le travail ? », les réponses sont toutes différentes en fonction des âges. Des plus jeunes aux plus âgés des salariés, voici ce qu’ils en pensent.



En effet, pour la génération du baby-boom, les seniors, c'est la carrière professionnelle qui prime pour 39% des répondants, juste devant le salaire à 29%. Pour la génération Y -les enfants des baby-boomers-, le salaire arrive en tête pour plus du tiers (35%) suivi des projets professionnels pour 32%.



En ce qui concerne les Millénials, ce sont justement ces projets qui arrivent en tête à 36%, devant le salaire à 24%. Enfin, pour la génération Z -les plus jeunes- qui commence à arriver sur le marché du travail via les stages et les emplois saisonniers, ce sont les personnes ou les collègues qui sont les plus importants pour 30%, presque à égalité avec le salaire à 28%.



Pour ce qui est du temps passé à travailler, même constat. Un petit tiers (32%) des baby-boomers et de la génération X assurent être prêts à travailler entre 40 et 45 heures. Du côté de la génération Y, la moitié (49%) est disposée à effectuer seulement entre 35 et 40 heures hebdomadaires quand les futurs travailleurs de la génération Z se disent prêts à faire entre 40 et 45 heures ; comme leurs ainés donc.



L'âge de départ à la retraite est également un sujet de divergence entre ces salariés de différentes générations. Les baby-boomers -qui sont pour la plupart déjà à la retraite- se situent dans la moyenne nationale autour de 61 ans (38% jusqu'à 62 ans et 31% jusqu'à 60 ans).



En revanche, pour la génération X qui s’en approche, l'âge se situe plutôt jusqu'à 65 ans pour 45% des répondants, ce qui est également le cas pour 42% des Millénials. Mais la génération Z risque de tout changer puisque leur souhait est de ne pas travailler après 60 ans pour 56% des personnes interrogées (ils risquent d’ailleurs de déchanter…).



*Méthodologie : sondage effectué par e-mailing et sur les réseaux sociaux auprès de 12.765 personnes sur la base Qapa.fr entre le 23 et 31 octobre 2017. Toutes les informations mises en avant sont déclaratives. Profils des personnes interrogées : 49% de femmes et 51% d'hommes.

Personnes nées

Entre 1946 et 1964 (génération baby-boomers) : 15%

Entre 1965 et 1979 (génération X) : 45%

Entre 1980 et 2000 (génération Y ou Millénials) : 38%

Entre 2001 et 2017 (génération Z) : 2%