Article publié le 19/01/2021 à 10:41 | Lu 214 fois Génér'Action : projet intergénérationnel pour lutter contre l'isolement des ainés





En réponse à la crise sanitaire actuelle et aux conséquences dramatiques pour certaines ainés, les associations Unis-Cité, Siel Bleu et Le Social Bar viennent de lancer, conjointement, « Génér’Action », un projet intergénérationnel qui vise à promouvoir l’activité physique auprès des personnes âgées tout en luttant contre leur isolement. Détails.

Lancé grâce au soutien de l’assureur AG2R La Mondiale, ce projet baptisé « Génér’Action » a pour ambition de sensibiliser les seniors (résidents d’établissements spécialisés ou personnes autonomes) aux bienfaits de l’activité physique en leur permettant de passer à l’action. Rappelons une fois encore que la reprise d’exercices -encadrée- est bénéfique à tout âge.



Comment ? Grâce à la mobilisation de jeunes en Service Civique chez Unis-Cité, préalablement formés et accompagnés par des professionnels de l’association Siel Bleu et du Social Bar pour animer des séances d’activité physique adaptée et organiser des jeux entre les différents établissements.



Ce projet s’inscrit bien évidemment, dans un contexte de crise sanitaire sans précédent qui a démontré l’importance du lien social et de l’activité physique. En effet, pendant ces longues semaines, les ainés restent les premières victimes de cette pandémie !



Tout d’abord directement, avec des symptômes particulièrement forts de la Covid-19, mais également indirectement, avec la sédentarité engendrée par le confinement. De nombreuses voix ont d’ailleurs évoqué le syndrome de glissement touchant les personnes âgées.



Cette première édition de Génér’Action va se déployer sur huit territoires (Angers, Créteil, Marseille, Orléans, Rennes, Saint-Étienne, Saint-Nazaire et Strasbourg) grâce à 64 volontaires en Service Civique mobilisés de novembre 2020 à juin 2021. En tout, 2.500 personnes âgées seront bénéficiaires des interventions hebdomadaires en établissement et 5.000 seniors et jeunes retraités seront sensibilisés aux bienfaits de l’activité physique.









Dans la même rubrique < > Connaissez-vous le bail intergénérationnel ? Entoureo : un kit pour enregistrer et transmettre ses mémoires Ville Amies des Ainés : de la réalisation d'un guide historique des rues d'Orchies