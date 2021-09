Article publié le 03/09/2021 à 01:00 | Lu 59 fois Généatique 2022 : une nouvelle édition en octobre pour les passionnés de généalogie





Cela fait des années déjà que la généalogie ne cesse de faire de nouveaux adeptes, notamment chez les seniors, tendance renforcée par l’arrivée d’Internet qui a permis de démocratiser cette passion-passe-temps intergénérationnelle ! Afin d’explorer l’histoire des familles et leurs origines, l’éditeur CDIP annonce la sortie de Généatique 2022 en octobre prochaine (pour Windows).

Connu pour son expertise, l’éditeur CDIP est depuis plus de trois décennies, l’un des leaders francophones sur le marché de la généalogie. De fait, sa marque de logiciels baptisée « Généatique » est devenue une référence pour tous les amateurs francophones.



Bien qu’également utilisé par les professionnels (chasseurs d'ancêtres), les novices et amateurs de tous niveaux et de tous âges, apprécient ce logiciel pour sa prise en main intuitive et son approche ludique. Sans compter qu’il se télécharge gratuitement sur le site officiel www.geneatique.com ! Pratique pour découvrir ce loisir qui exige rapidement de structurer ses découvertes et d’ordonner ses documents pour ne pas perdre le fil de l’enquête...



Toujours dans cet esprit d’accessibilité, Généatique 2022, regroupe des fonctions tels que l’assistant personnel qui aide activement les débutants en suggérant des “pistes” se basant sur les premières données familiales rentrées par l’utilisateur.



Dans un autre domaine, la carte des migrations permet de suivre les déplacements des aïeux, ce, à l’échelle planétaire. Une façon originale de découvrir les lieux clés de nos ancêtres. Intéressant aussi, l’accès direct aux archives départementales en ligne, depuis l’interface du logiciel. De vraies mines d'informations pour progresser de génération en génération !



Généatique 2022 dispose aussi d’un puissant moteur de recherches pour "scanner" de nombreuses bases de données et voir apparaître les résultats pour votre famille… Redoutable pour aider les débutants ou débloquer certaines branches de son arbre.



Bien d’autres fonctionnalités s’avèrent bien pratiques pour venir en aide à tous les mordus de généalogie. Parmi elles, citons les fusions de fichiers (sachant que beaucoup de familles échangent leurs découvertes, via Internet). Il y a aussi un outil de géolocalisation qui permet de savoir (à 1 mètre près) où habitaient nos ancêtres.



A l’heure des smartphones, CDIP a également renforcé son logiciel PC avec une version mobile pour Android et iOS. Cette appli se veut pratique pour consulter en tous lieux sa généalogie, mais aussi de corriger d’éventuelles erreurs. Elle est par ailleurs synchronisée avec le logiciel Généatique sur PC.



Autres fonctions : la possibilité de réaliser des monographies, ainsi que des statistiques. Chaque fiche de personnes peut être agrémentée de documents, y compris multimédias : image, sons, vidéo... Concernant les arbres généalogiques, le programme propose 200 modèles. Il y en a pour tous les goûts ! On peut même recevoir directement par la poste des rouleaux avec la généalogie de la famille. Certains peuvent faire plus de 10 mètres !









