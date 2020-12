Article publié le 11/12/2020 à 09:43 | Lu 82 fois Garmin présente son Tacx Boost : un vélo d'appartement robuste et silencieux





Doté d’un frein magnétique puissant et d’un dispositif manuel de contrôle de la résistance, cet home-trainer permet aux cyclistes de s’entraîner toute l’année en profitant d’une expérience ultra réaliste.

Article publié en partenariat avec Stuff Magazine



Facile à utiliser et conçu pour des cyclistes de tous niveaux, le Boost propose plusieurs fonctionnalités d’entraînement ultra complètes :

• Un frein magnétique puissant qui permet d’adapter la résistance pour profiter pleinement de chaque entraînement.

• Une manette fixée au guidon qui sert à contrôler manuellement la résistance en passant par les 10 niveaux proposés, pour un maximum de puissance de 1 050 watts.

• Un volant d’inertie générant une sensation de pédalage fluide et réaliste ainsi qu’une unité de résistance isolée pour un fonctionnement très silencieux.

• Un suivi précis de la vitesse, de la distance parcourue et de la puissance virtuelle (qui sert à estimer la puissance réelle de l’utilisateur) grâce au couplage d’un capteur de vitesse1 et d’applications telles que Tacx Training, Zwift ou encore TrainerRoad.

• Une utilisation sans source d’alimentation externe pour s’entraîner partout.



Garmin Tacx Boost, 249,99 euros



