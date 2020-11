Article publié le 20/11/2020 à 01:00 | Lu 104 fois Gardez vos appareils rechargés et stérilisés avec Belkin





Le stérilisateur UV avec chargeur à induction intégré Boost Charge est un lancement inédit de la part de Belkin. La marque propose une solution classique de recharge, tout en mettant l’accent sur la santé et le bien-être.

Article publié en partenariat avec Stuff Magazine



Il permet de réduire jusqu’à 99,99% la prolifération des bactéries grâce à ses deux LED UV-C. C’est l’accessoire idéal pour garantir un téléphone (ou tout autre article non poreux utilisé au quotidien comme les clés ou les cartes de crédit) propre et désinfecté.



Grâce à la technologie UV-C, la prolifération des bactéries sur votre téléphone et d’autres appareils est réduite de manière sûre et efficace. Pour recharger vos appareils, il suffit de l’aligner et de le poser sur le couvercle du stérilisateur UV avec chargeur à induction intégré.



Le stérilisateur UV avec chargeur à induction intégré Boost Charge est proposé à 69,99 euros, notamment sur Belkin.com.



Source Le stérilisateur UV avec chargeur à induction intégré Boost Charge apporte une totale tranquillité d’esprit lorsqu’il s’agit de désinfecter vos appareils.Il permet de réduire jusqu’à 99,99% la prolifération des bactéries grâce à ses deux LED UV-C. C’est l’accessoire idéal pour garantir un téléphone (ou tout autre article non poreux utilisé au quotidien comme les clés ou les cartes de crédit) propre et désinfecté.Grâce à la technologie UV-C, la prolifération des bactéries sur votre téléphone et d’autres appareils est réduite de manière sûre et efficace. Pour recharger vos appareils, il suffit de l’aligner et de le poser sur le couvercle du stérilisateur UV avec chargeur à induction intégré.Le stérilisateur UV avec chargeur à induction intégré Boost Charge est proposé à 69,99 euros, notamment sur Belkin.com.







Dans la même rubrique < > Aveine : un aérateur de vin pour ne plus gâcher ses bonnes bouteilles Trois nouveaux purificateurs d'air chez Archos Netatmo : commercialisation d'un Thermostat modulant intelligent