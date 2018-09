Article publié le 10/09/2018 à 01:00 | Lu 417 fois Fusion AGIRC-ARRCO : le point avec le cabinet Absoluce Le 1er janvier 2019, les deux régimes de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC, qui couvrent la quasi-totalité des salariés et anciens salariés du secteur privé, vont fusionner. Comme le rappelle le cabinet d’experts-comptables dans son communiqué, cette « unification mettra fin à la distinction entre le régime de retraite des cadres et des non-cadres ». Détails.

Avant d’aller plus loin, rappelons que l'Agirc et l'Arrco sont des régimes de retraite complémentaire qui sont gérés par les partenaires sociaux pour plus de trente millions de personnes. En janvier prochain, ces deux régimes vont fusionner pour ne faire plus qu’un...



Dans l’absolu rien de révolutionnaire, ce nouveau régime sera baptisé… « AGIRC-ARRCO » et sera piloté et géré par les partenaires sociaux. Toutefois, ce nouveau régime va permettre de ne plus avoir qu’un seul compte de points de retraite dont la valeur sera identique pour tous les salariés concernés.



Dans la pratique le nouveau régime ne fera plus de distinction entre le statut cadre ou non cadre du salarié. Il s'articulera en revanche autour de deux tranches de cotisations déterminées en fonction des rémunérations.



Ainsi, une première tranche comprendra les rémunérations inférieures ou égales au Plafond de la Sécurité Sociale (soit 39.732 euros brut pour l'année 2018) et une seconde tranche pour les rémunérations supérieures. Seule la cotisation APEC restera redevable pour les seuls cadres.



Point important : de nouvelles cotisations de base vont venir remplacer les cotisations existantes et contributions AGFF et CET qui disparaissent : une contribution d'équilibre général et une contribution d'équilibre technique.



La contribution d'équilibre général sera due par l'ensemble des salariés à des taux différents en fonction de leur salaire. Quant à la contribution d'équilibre technique, elle ne sera due que par les salariés dont la rémunération dépassera le Plafond de la Sécurité Sociale et s'appliquera sur la totalité du salaire.



Les salariés présents en décembre verront donc leurs rémunérations modifiées au 1er janvier 2019. Ainsi, pour les anciens salariés « non cadres » : les taux de cotisations salariales augmenteront (4,01% en 2019 contre 3,9% en 2018), les salaires nets diminueront donc légèrement. Les charges patronales seront revues à la hausse (6,01% en 2019 contre 5,85% en 2018).



Pour les anciens salariés « cadres » : les conséquences de cette fusion seront différentes selon le montant de leurs rémunérations. En effet, un salarié « cadre » ayant une rémunération inférieure à 39.732 euros brut annuel bénéficiera de la suppression de la cotisation GMP et verra donc son salaire net révisé à la hausse malgré l'augmentation des autres taux de cotisations. De son côté, l'employeur bénéficiera de la suppression de cette cotisation en charge patronale.



Un salarié « cadre » ayant une rémunération comprise entre 39 732 et 43 978 euros bruts annuel bénéficiera également de la suppression de la cotisation GMP et verra donc son salaire net révisé à la hausse mais pour des montants moins conséquents, sa cotisation GMP étant plus faible.



Enfin, un salarié « cadre » ayant une rémunération supérieure à 43 978 euros brut annuel - ne cotisant donc actuellement pas à la GMP - ne bénéficiera donc pas de cette baisse de charge.



Rappelons que cette cotisation GMP garantissait aux salariés cadres ou assimilés cadres l'acquisition d'un nombre minimal de points de retraite complémentaire. Avec ce nouveau régime AGIRC-ARRCO, les salariés cadre ou assimilés perdront le bénéfice de cette garantie minimale de points.



La fusion des régimes espère apporter simplicité et lisibilité aux bénéficiaires. En effet, les salariés ne disposeront donc plus que d'un seul compte de points et d'une seule liquidation de retraite.



1 point de retraite ARRCO = 1 point de retraite AGIRC-ARRCO. Pour les salariés non cadres : il n'y aura donc aucun changement.



Pour les salariés cadres : les points ARRCO deviendront automatiquement des points AGIRC-ARRCO (même valeur, même nombre de points). Les points AGIRC sont convertis en nouveaux points AGIRC-ARRCO en garantissant une stricte équivalence de leurs droits.



La conversion sera faite selon la formule suivante : POINT AGIRC-ARRCO d'un salarié cadre = Nombre de points Arrco + Nombre de points Agirc X 0,347798289. Les points acquis précédemment par les cadres ayant pu bénéficier de la cotisation GMP seront conservés et intégrés dans le calcul des droits pour le paiement de la retraite.











Dans la même rubrique : < > Epargne-retraite : le point avec Emmanuelle Gerino Attention, le malus AGIRC-ARRCO entrera en vigueur le 1er janvier 2019