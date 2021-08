Article publié le 09/08/2021 à 01:00 | Lu 100 fois France : vers une troisième dose pour les personnes âgées...





Alors que certains pays dont Israel ont d’ores et déjà validé une troisième dose de vaccin pour lutter contre le coronavirus, Emmanuel Macron a indiqué, la semaine dernière, que le ministère de la Santé se préparait à organiser une campagne de rappel vaccinal pour les plus fragiles et les ainés.

Il y a quelques jours, Israël -l’un des pays les « plus vaccinés » au monde contre le Covid-19 (notamment avec le Pfizer) avec un taux de la population de 55% totalement vacciné- préconisait une troisième dose de vaccin pour les plus de 60 ans pour ceux ayant reçu leur dose il y a plus de six mois. Ce, bien évidemment, afin de renforcer les défenses immunitaires des seniors.



Il semblerait que la France prenne le même chemin… En effet, la semaine dernière, Emmanuel Macron actuellement en vacances dans le sud de la France au fort de Brégançon, annonçait que le gouvernement envisageait également la mise en place à la rentrée, d’une campagne vaccinale pour une troisième dose pour les ainés et les personnes fragiles.



« Oui, il faudra vraisemblablement une 3ème dose, pas pour tout le monde tout de suite mais en tout cas pour les plus âgés et les plus fragiles (…), à ce stade, mais on apprend à chaque étape » a indiqué le président de la République depuis sa résidence d’été. On devrait en savoir plus dans la semaine…



Précisons qu’actuellement, la troisième dose n’est conseillée que pour les personnes immuno-déprimées comme celles qui ont reçu une greffe par exemple.



Une décision contestée par l'OMS alors que les populations de certains pays n'ont toujours pas reçu leurs premières doses...









Dans la même rubrique < > Israël : une troisième dose de vaccin anti-covid pour les plus de 60 ans Epandages des pesticides à proximité des habitations : le point de vue d'UFC Que-Choisir