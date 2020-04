Article publié le 02/04/2020 à 07:42 | Lu 110 fois France Rein : un numéro vert 0805 03 44 03 pour les insuffisants rénaux durant la crise sanitaire Alors que le monde vit une crise sanitaire sans précédent au 21ème siècle, l’association France Rein, dans sa mission de soutien aux patients insuffisants rénaux, vient de mettre en place un numéro vert d’écoute et de soutien durant la période de l’épidémie Covid-19 : le 0805 03 44 03.

En cette période d’épidémie et de crise sanitaire, les patients insuffisants rénaux doivent faire face à des difficultés pour maintenir un niveau élevé de sécurité malgré les transports et la promiscuité lors des dialyses en centre, notamment les greffés sous immunosuppresseurs pour lesquels l’angoisse du risque est augmenté, sans compter la tension d’approvisionnement sur les traitements et l’isolement dû à la maladie aggravé par le confinement…



Avant d’entrer dans le détail, rappelons que France Rein est une association reconnue d’utilité publique qui représente les 80.000 personnes dialysées et greffées du rein. Elle travaille à l’amélioration de la qualité de vie et des soins des personnes souffrant d’insuffisance rénale.



D’où la mise en place de ce numéro vert, le 0805 03 44 03, qui vise à favoriser l’écoute, l’aide, l’orientation et les conseils auprès insuffisants rénaux.



Ecoute et soutien

Les bénévoles de France Rein se sont mobilisés pour répondre aux patients, afin de leur proposer un

temps d’écoute et de soutien dans cette période d’angoisse et d’isolement. Les contacts sont

également possible par e-mail vers l’association régionale la plus proche du patient.



Orientation et conseils

Les écoutants pourront également conseiller, orienter les malades face à leurs interrogations dans

cette période de crise. Toutefois les questions médicales ne seront pas traitées et feront l’objet d’une

orientation vers le néphrologue ou le médecin généraliste.



Recueil

Ces appels feront l’objet d’un recueil anonyme des motifs d’appels, afin de pouvoir communiquer aux

institutions et aux établissements les principaux problèmes et questionnements des patients durant la

crise sanitaire.



En France, près de 3 millions de personnes souffrent d’une dégradation des capacités de filtration des reins, ou maladie rénale chronique. Et parmi eux, près de 90.000 sont au stade de l’insuffisance rénale chronique terminale (IRCT). Cette condition très grave nécessite une transplantation rénale ou la mise en place d’un traitement de suppléance par dialyse, en centre ou à domicile.









