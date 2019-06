Article publié le 19/06/2019 à 07:54 | Lu 229 fois France 5 : Zones Bleues, les secrets de la longévité (documentaire) Il existe dans le monde d’intrigantes et étranges « zones bleues », où l’on recense un taux record de nonagénaires et de centenaires en excellente santé (la plus connue d’entre elles étant Okinawa au Japon) ; ces populations auraient-elles découvert les secrets de la longévité ? A découvrir à partir du 9 juillet sur France 5, la première collection documentaire internationale sur ces zones d’extrême longévité. Un livre sortira dans la foulée en aout.

Angèle Ferreux-Maeght, chef de cuisine et naturopathe et Vincent Valinducq, médecin généraliste, vont mener une enquête internationale pour répondre à cette question majeure.



Une enquête qui les conduira au bout du monde à la rencontre de personnalités éclatantes et des plus grands experts : au Costa Rica, en Italie, en Grèce et au Japon.



Dans chaque documentaire de cette série, ils investigueront la biologie et le génome des habitants, leur environnement, leur alimentation et leurs liens sociaux, et découvriront les piliers de leur longévité.



Mardi 9 juillet à 20h50 : destination Costa Rica

Les habitants de la péninsule de Nicoya, au Costa Rica, s’appliquent à la lettre le credo « pura vida », que l’on pourrait traduire par « profiter des richesses qu’offre la vie ». Dans cette région reculée du monde et ses paysages tropicaux, 13 % de la population a plus de 90 ans et 5 %, plus de 100 ans. Angèle Ferreux-Maeght et Vincent Valinducq n’ont d’ailleurs jamais croisé autant de centenaires au mètre carré. À la fête bleue à laquelle ils vont assister, pas moins de 44 centenaires. Un record est prévu l’année prochaine, avec 32 centenaires de plus !



Mardi 16 juillet à 20h50 : destination Italie

Dans la région de Barbagia, perdue dans les montagnes de Sardaigne, près d'un habitant sur cinq a plus de 90 ans, c’est vingt fois plus qu’en France ! Nombre d’entre eux atteignent même un âge béni de Jupiter, comme dans le petit village de Seulo, qui compte 3 centenaires pour seulement 970 habitants.

À première vue, pourtant, si l’on se fie aux banquets gargantuesques de ce ravissant village, on est très loin des recommandations de l’OMS et des fameux cinq fruits et légumes par jour. Quels sont les secrets de longévité de ces irréductibles Sardes ? Angèle Ferreux-Maeght et Vincent Valinducq vont mener l’enquête jusqu’aux tréfonds de la Sardaigne.



Mardi 23 juillet à 20h50 : destination Grèce

Située à neuf heures de bateau d’Athènes, la mystérieuse et aride île d’Ikaria, baptisée le « Cuba grec », compte 8 400 habitants, qui protègent jalousement un secret : plus d’un habitant sur trois a plus de 90 ans et vit de manière indépendante. Les résidents d’Ikaria ont l’habitude d’être isolés du monde, sans l’aide de l’État grec, développant ainsi un vrai système D ; ils sont d’ailleurs d’un naturel soupçonneux, ce qui donnera du fil à retordre à Angèle et Vincent.



Mardi 30 juillet à 20h50 : destination Japon

À Okinawa, une île très urbanisée située au sud du Japon, les habitants se réjouissent d’avoir la plus haute espérance de vie de la planète, soit 86 ans pour les femmes, 78 ans pour les hommes. Ils comptent même 42 centenaires pour 100 000 habitants, c’est trois fois plus qu’en France.



Angèle Ferreux-Maeght

Angèle a baigné dans un univers familial passionné de cuisine et de bons produits ; elle a grandi entre Paris et sa ferme à Grasse. Dès son plus jeune âge, elle a développé une curiosité pour les aliments : le potager de sa maison était son terrain de jeu favori. Elle s'est sensibilisée à l'agriculture biologique et au locavore à San Francisco, où elle a également travaillé au Ferry Building Market, marché bio des agriculteurs du coin.



Puis c'est en Australie que l'enthousiasme pour les green juices et le mode de vie healthy n'ont fait que confirmer son intérêt pour ce type de cuisine et de mode de vie. Sa rencontre avec Céleste Candido en 2006 a été décisive dans son parcours : cette naturopathe lui a transmis sa passion de la détox, de la naturopathie et des principes de santé naturelle. Elle a donc commencé en coanimant des séjours détox aux quatre coins du monde, avant d'entreprendre une école de naturopathie à Paris, le Cenatho.



Angèle a créé son service de traiteur éthique de catering détox, La Guinguette d’Angèle, où elle propose des produits locaux, de saison et sans gluten. Elle collabore aujourd’hui avec de nombreuses marques qui font appel à elle, mais également avec des collectifs artistiques.



Vincent Valinducq

Depuis tout petit, Vincent, 37 ans, rêvait de devenir médecin. Un rêve d’enfant pour lui qui grandit dans une famille de dockers du port du Havre. Alors, lorsqu’il décide d’exaucer le vœu de son père et de devenir docker à l’âge de 18 ans, il continue parallèlement ses études scientifiques.



Étudiant le jour, docker la nuit, le jeune homme se voue à ce qu’il considère comme sa raison de vivre et décide de reprendre des études de médecine sur le tard, qu’il réussit avec brio. Toujours à contre-courant, il choisit la médecine générale contre l’avis de ses pairs.



C’est pour lui, malgré ce que l’on avance, la spécialité la plus exigeante, la plus difficile. Il décide de s’occuper de tous, des plus petits aux plus vieux, avec une attention particulière pour les personnes âgées qui sont le miroir de nos vies.



Zones bleues, les secrets de la longévité (First Éditions) ; un tour du monde passionnant, prolongement de la série documentaire éponyme. Sortie le 14 août.













