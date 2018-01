Article publié le 12/01/2018 à 06:17 | Lu 282 fois Fragiles ou pas, tous les seniors devraient faire des exercices physiques ! Une équipe médicale* des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG), de l’Université de Genève (UNIGE) et de l’Université Tufts à Boston a mené une étude sur les effets de l’activité physique chez les personnes âgées. Elle montre qu’un exercice modéré est extrêmement bénéfique pour prévenir la perte de mobilité, quel que soit l’état de santé de la personne. En revanche, il ne permet pas de retarder l’apparition de la fragilité chez les personnes âgées.





La fragilité est une des principales manifestations du vieillissement. Il s’agit d’un état de vulnérabilité caractérisé par une diminution de la résistance face à un stress (tel qu’une maladie aiguë ou un stress psychologique lié au décès d’un proche), consécutif à de multiples déficiences de systèmes conduisant à une diminution des réserves physiologiques.



« Une personne dite fragile perd de la mobilité et de l’autonomie dans sa vie quotidienne. Elle présente des risques plus élevés de chute, de morbidité, d’entrée en institution ou de décès. Pour cette raison, il est très important d’essayer de prévenir ou de retarder l’apparition de la fragilité et de ses effets indésirables », explique Andrea Trombetti dans un récent communiqué.



Les chercheurs se sont basés sur les données de l’étude LIFE conduite entre février 2010 et décembre 2013 aux Etats-Unis, sur le suivi de 1’635 personnes âgées de 70 à 89 ans pendant plus de deux ans et demi. Les personnes sélectionnées présentaient déjà des symptômes de fragilité ou un risque élevé d’en développer. Elles étaient toutes sédentaires et devaient être en mesure de marcher 400 mètres en 15 minutes ou moins, sans assistance. Elles ont été réparties au hasard en deux groupes et leur état de santé contrôlé tous les six mois.



Il a été demandé aux participants du premier groupe de pratiquer une activité physique modérée incluant 150 minutes de marche hebdomadaire (30 minutes/jour) et des exercices destinés à améliorer la force musculaire, la souplesse et l’équilibre. Les participants du second groupe prenaient part à un programme d’éducation sur la santé. Trois critères principaux ont été utilisés pour déterminer le degré de fragilité des participants : l'incapacité à se lever d'une chaise cinq fois sans utiliser les bras, une réduction du niveau d’énergie et une perte de poids.



« Nos recherches ont tout d’abord mis en évidence que les personnes âgées qui pratiquaient une activité physique, qu’elles soient fragiles ou non, perdaient moins de mobilité » relève Andrea Trombetti. L’exercice physique est donc bénéfique pour les seniors, quel que soit leur état de santé général.



« Par contre, nous n’avons pas mesuré d’effets de l’activité physique sur le risque de fragilité », précise-t-il. L’activité physique diminue néanmoins le risque d’incapacité à se lever d’une chaise, une des composantes du syndrome de fragilité.



Ces résultats sont très importants, car ils soulignent qu’une activité physique modérée peut être prescrite à tous les patients âgés, même ceux qui sont fragiles, et qu’elle leur apporte un réel bénéfice dans la prévention de la perte de mobilité et de la dépendance. Elle permet ainsi de réduire les effets de la fragilité chez les patients déjà fragiles.



Cette étude a été conduite par l’équipe du Dr Andrea Trombetti, médecin adjoint agrégé au service des maladies osseuses des HUG et chercheur à la Faculté de médecine de l’UNIGE, conjointement avec l’Université Tufts, à Boston.



L’étude a été publiée le 9 janvier 2018 dans Annals of Internal Medecine



