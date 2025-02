Forum des Seniors Bretagne : comment préserver sa vue en mangeant mieux par le Dr Patrick Hervé Le Forum des Seniors Bretagne se tiendra à la Glaz Arena de Rennes Cesson-Sévigné les 7 et 8 mars prochains. Pendant deux jours, la Glaz Arena se transformera en un lieu d’échanges, de découvertes et de partages pour bien préparer sa retraite et la vivre le plus sereinement possible. PAR SENIORACTU.COM | Publié le Vendredi 21 Février 2025

Les nombreux visiteurs attendus pourront ainsi profiter d'un programme riche de plus de 50 conférences, animations et ateliers interactifs thématiques, espaces de dépistage pour tester sa vue, son audition, son taux de glycémie ou encore sa tension…



Tous, conçus pour répondre à leurs besoins et leurs envies. Des experts reconnus dans leurs domaines les animeront, répondront aux questions de l’assistance et donneront des conseils pratiques pour mieux appréhender cette nouvelle étape de vie.



Parmi ces nombreuses conférences, l’une d’entre elles sera consacrée à l’alimentation et la vue : « Comment préserver sa vue en mangeant mieux ».



On le sait, la dégénérescence maculaire liée à l’âge (la fameuse DMLA) est la principale cause de perte de vision chez les personnes âgées.



« Elle touche deux millions de personnes en France, en général à partir de 50 ans, mais cela apparaît de plus en plus jeune. Le tabac, l’obésité, une hypertension incontrôlée ou encore l’exposition à la lumière bleue font partie des facteurs de risque de DMLA. Et si un proche est déjà atteint, le risque est multiplié par trois », explique le docteur Patrick Hervé, pharmacien et directeur du laboratoire Lagad Vision.



Or, il faut savoir que les caroténoïdes, une famille de pigments végétaux (qui ne peuvent pas être synthétisés par le corps humain ; ils sont généralement orange ou jaunes) ont été associés à une diminution du risque de développer certaines maladies oculaires comme la DMLA…



On les retrouve notamment dans les fruits jaune orangé comme les agrumes ou les tomates, ainsi que dans les légumes à feuilles vertes, tels que les épinards, les choux et les blettes.



Il faut savoir que la DMLA touche 8% des Français. Elle est la première cause de handicap visuel chez les plus de 50 ans. Et 25 à 30% des plus de 75 ans en souffrent. Compte-tenu du vieillissement de la population, ces chiffres pourraient augmenter dans les années à venir.







