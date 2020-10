Fortesens : une nouvelle gamme de produits contre la dénutrition des ainés

Cette entreprise propose ainsi depuis la rentrée 2020, une gamme de produits baptisée Fortesens qui s’annonce comme une « alternative aux compléments nutritionnels oraux ».



Pour ce faire, cette société a sélectionné les plats les plus consommés lors des repas dans les structures de soin et en a développé des recettes en collaboration avec des chefs et des diététiciens. Au menu : un pain de table, une purée, des crèmes pâtissières et un bonbon au chocolat, tous enrichis en protéines et en calories.



Par exemple, avec 2g de protéines, la papillote au chocolat apporte 3 fois plus de protéines qu’une papillote classique. La purée, elle, apporte 10g de protéines pour une portion de 150g contrairement à une purée de pommes de terre classique qui en apporte généralement 3g.



Comme le souligne Georges Devesa, pésident de Nutrisens : « avec l’âge, l’appétit peut diminuer mais les besoins nutritionnels, notamment en protéines, augmentent. Il faut ainsi donner du plaisir aux personnes fragiles grâce à des aliments bien pensés et bons à savourer tout en comblant ces carences nutritionnelles »



Cette gamme de produits variée sera tout d’abord commercialisée à destination des EHPAD mais devrait rapidement être disponible à domicile et en pharmacie.