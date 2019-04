Article publié le 18/04/2019 à 01:00 | Lu 118 fois Fondation Korian pour le Bien-Vieillir Prix coup de coeur 2019 : Ateliers mobilité pour seniors La Fondation Korian pour le Bien-vieillir a remis son Prix Coup de Cœur 2019 à l’initiative Les ateliers mobilité pour Seniors, menés par le Centre de Ressources et d'Innovation Mobilité Handicap (CEREMH) qui permet de faire découvrir aux ainés, des solutions de mobilité active, dans une logique de prévention, afin d'éviter l'abandon futur de la marche ou du vélo lorsque des difficultés surviennent.

L’initiative, conçue et mise en place par le CEREMH, vise à faire découvrir aux seniors encore mobiles des solutions de mobilité active, dans une logique de prévention, afin d’éviter l’abandon futur de la marche ou du vélo lorsque des difficultés surviennent.



Des ateliers de sensibilisation d’une demi-journée sont ainsi proposés à des seniors, par groupe de 15 à 20 participants. Ces ateliers se déroulent en deux parties.



Dans un premier temps, des scènes de théâtre introduisent les questions de mobilité active, suivies d’une présentation des aides à la mobilité existante (cycles, draisienne, scooter PMR) sous forme d’échange avec les participants, en abordant leurs craintes, leurs difficultés, leurs préjugés et les éventuelles solutions pouvant être mises en place.



Dans un second temps, les participants peuvent expérimenter ces solutions, encadrés par les professionnels du CEREMH (formateur mobilité, ergothérapeute). D’une manière générale, le CEREMH accompagne la conception et le déploiement de solutions innovantes (produits ou services) favorisant la mobilité des personnes en situation de handicap quelle que soit l’origine de cette situation (pathologie, traumatisme, vieillissement).



Cet organisme a notamment créé une école de la mobilité dans laquelle s’inscrit les Ateliers Mobilité pour seniors mais également une auto-école associative pour évaluer l’aptitude à la conduite et former au passage du permis de conduire.



« Le Prix de la Fondation Korian soutient des initiatives en faveur de l’inclusion des aînés dans notre société. En 2019, nous avons mis l’accent sur des initiatives favorisant la parole et le pouvoir d’agir des aînés. (…) Notre coup de cœur a porté sur la prévention de la perte de la mobilité à travers des ateliers de sensibilisation destinés aux seniors. L’accès aux solutions de mobilités est là aussi essentiel à l’inclusion des aînés dans leur environnement » souligne Sophie Boissard, Présidente de la Fondation Korian pour le Bien-Vieillir.











