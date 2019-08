Article publié le 23/08/2019 à 01:00 | Lu 119 fois Foires aux vins 2019 : quand l'heure de la rentrée sonne Le 3 septembre, voilà la date de la première foire aux vins 2019. Difficile de commencer plus tôt dans la saison. C’est Netto qui prend l’initiative d’ouvrir les hostilités, suivi de Lidl qui dès le 4 septembre proposera aux amateurs des produits issus des meilleurs producteurs comme Bernard Magrez et Jean Claude Mas.

On peut néanmoins se demander si à cette date, les clients n’ont pas d’autres préoccupations que d’acheter du vin... La rentrée scolaire ou tout simplement la reprise professionnelle semblent sûrement plus importantes dans leur esprit. Mais face au nombre important d’enseignes, il est clair que les dates se bousculent dans le calendrier restreint de la période des vendanges.



Autre remarque, tout comme l’année dernière, on note également la faiblesse de l’offre en vin de Bourgogne tandis que les Bordeaux sont largement représentés dans les rayonnages. Voilà par ordre chronologique quelques-unes des foires aux vins mises en place par une sélection de distributeurs.



Pour le discounter Netto, ce ne sont pas moins de 193 références dont 39 vins médaillés qui vont être proposées aux amateurs du 3 au 15 septembre prochain. Très agressif sur les prix, Netto affiche ses premiers flacons à moins de deux Euros.



Néanmoins, si l’on choisit l’excellent Costières de Nîmes rouge 2017 de Château Teulon en culture bio, le prix monte à 3,79 euros. Minérale et épicée cette cuvée Aquillon est un coup de cœur tout comme ce vin du Portugal Quinta da Pacheca.



Issu de la région du Douro, ce rouge souple et boisé offre des notes de fruits rouges sur des tanins délicats pour un prix contenu de 3,99 euros. A peine plus cher à 5,99 euros, l’AOP Terrasses du Larzac rouge 2018 légèrement boisé et fruité sera parfait pour les plats de chasse et les viandes grillées.



Dès le 4 septembre, c’est au tour de Lidl de faire découvrir ses nouveaux choix à ses clients. En effet pour sa foire aux vins 2019, l’enseigne, outre sa belle sélection de terroirs français, a donné une place importante aux vins bio, aux vins sans sulfites (certifiés agriculture biologique) ainsi qu’à quelques références de vins venus du nouveau monde (Australie et Nouvelle-Zélande).

La promotion des domaines viticoles français affichant la certification HVE (haute valeur environnementale) est également dans la nouvelle démarche de l’enseigne Lidl. Au de-là des rayons classiques des supermarchés, Lidl innove avec son site Lidl-vins.fr qui fut créé en septembre 2018 et qui attira 10.000 clients.



Une expérience positive qui a été renouvelée cette année. Livraison à domicile ou dans un point de retrait sont proposés aux acheteurs. Dans le futur, le site proposera des références exclusives ainsi qu’une foire aux spiritueux.



Dans l’immédiat, au sein de cette sélection de 150 références de vins et de champagnes nous avons retenu quelques bouteilles qui vous permettront de constituer une jolie cave. En blanc et sous la barre des 10 euros, Le Pouilly-Fumé 2018 du domaine Carroy, le Saint-Véran 2017 du domaine des Charmants et le Pouilly-Vinzelles 2018 de Chez Vincent Baron constituent de belles options.



Affichés respectivement à 9,49 euros, 8,99 euros et 9,75 euros, ils seront parfaits avec des poissons, des fromages ou des viandes blanches pour les deux derniers. A boire tout de suite ou dans les trois ans. Pour accompagner un plateau de fruits de mer, le Sauvignon Nature en Heritage certifié AB de chez Jean-Claude Mas sera parfait. Avec un nez d’agrumes et une bouche équilibrée, ce vin en 100% sauvignon est disponible au prix de 3,99 euros.



En rouge, c’est vers un Bourgogne qu’il faudra se tourner. Un Auxey-Duresses 2018 de chez Bernard Delagrange. Proposé à 14,95 euros il s’agit d’une belle affaire à ne pas manquer. Avec un potentiel de garde de 10 ans, il fera un joli fond de cave. Un vin aux tanins légers, délicat et subtil il accompagnera les plus belles tables.



Avec des prix plus doux, le Languedoc-Roussillon réserve également de belles surprises comme ce Faugères Parfum de Schistes 2018. Un AOP vendu 4,99 euros. Puissant et parfumé, on retrouve des notes de mûres et de cassis et une bouche minérale. Il sera parfait avec des viandes rouges en sauce, des assiettes de charcuterie et des plats épicés.



De la même région, le Limoux Château de Plan Pujade 2018 vendu 5,99 euros sera le compagnon idéal des plats de chasse ou des fromages à pâte molle. Puissant et tannique ce vin de Jean Claude Mas pourra se conserver 5 ans et plus.



Restons dans le Sud avec deux vins du Rhône. Elevé par la Cave de Tain, le Crozes-Hermitage sans sulfites ajoutés mérite que l’on s’offre quelques flacons. Affiché à 9,99 euros ce vin aux arômes de petits fruits offre une bouche goumande aux tanins délicats. Parfait avec un carré d’agneau.



Dans le même esprit le Gigondas Cinq Terre 2017 de Gabriel Meffre soutiendra parfaitement des plats cuisinés et des fromages de terroirs. Epicé et délicat, il a remporté une médaille d’argent au concours d’Orange. Il est vendu 12,49 euros.



Autre enseigne proposant de beaux produits à cette occasion, Monoprix tiendra sa foire aux vins 2019 du 9 septembre au 27 octobre. Une période large qui laisse le temps de réfléchir à ses achats. Pour cette édition, ce ne sont pas moins de 300 références qui ont été retenues par les acheteurs de Monoprix.



Avec pour thème les apéritifs dînatoires, ils proposent des vins rouges gourmands qui s’adapteront à de nombreux plats qu’ils soient simples ou gastronomiques. Pour suivre la tendance, Monoprix propose des vins sans sulfites ajoutés comme ce Sancerre 2018 du domaine Fleuriet Tradition affiché à 16,99 euros ou ce Corbières 2018 nature de chez Artisans Partisans à 9,99 euros. Autre flacon qui retient l’attention le Côteaux du Giennois 2018 produit par la maison Berthier. Rafraîchissant et gourmand, il est proposé à 8,89 euros. Un vin à découvrir.



Du 24 septembre jusqu’au 8 octobre l’enseigne Auchan participera à cet évènement national que cela soit dans ses hypermarchés, ses supermarchés, ses « drive », ou par l’intermédiaire du site Auchan.fr. Les références retenues seront disponibles en fonction des lieux de vente et des régions.



Ce que l’on trouvera dans le nord de la France ne sera pas forcément disponible au sud de Lyon. Néanmoins, voici quelques références coup de cœurs disponibles dans les hypermarchés et supermarchés. Il s’agit d’un Côte d’Auxerre pinot noir 2018 de chez Pascal Sorin proposé à 6,99 euros et d’un Givry La Brulée 1er cru 2018 du domaine Masse à 17,99 euros.



On remarque également la richesse du catalogue Auchan en vin de Bourgogne ainsi que la présence intéressante d’un Château Châlon de 2009 vendu 19,50 euros. Une sélection riche et fournie qui satisfera les plus exigeants.



Au-delà des différentes animations proposées par les grandes enseignes nationales, il convient de ne pas négliger les cavistes de quartier qui savent donner des conseils avisés et sauront également vous conseiller des petits producteurs régionaux qui n’ont pas tous les possibilités d’être présents dans les référencements des différents labels nationaux.



Joël Chassaing-Cuvillier











