Focus sur les fraudes bancaires les plus courantes L'essor de la fraude bancaire, caractérisé par une sophistication accrue des attaques, représente un coût significatif pour les établissements financiers et érode la confiance des consommateurs. Zakaria Hajiri, Vice-Président Régional pour l'EMEA Sud chez Ping Identity, nous éclaire sur la situation. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 30/09/2024

Selon une récente enquête, plus de 70 % des institutions financières auraient connu des pertes financières supérieures à 500 000 euros dues à des activités frauduleuses pour la seule année 2022.



Par fraude bancaire, on entend toute action illégale visant à dérober des fonds ou des actifs à une banque ou à ses clients.



L'émergence des services bancaires en ligne a fort logiquement conduit les criminels à élaborer des tactiques plus élaborées et plus insidieuses au fil du temps. La digitalisation du secteur bancaire a certes facilité l'accès aux services pour les clients, mais a aussi étendu le champ d'action des fraudeurs. Pour une protection efficace, il est donc impératif de saisir l'étendue des fraudes et de comprendre les stratégies utilisés par les criminels.



Voici quels sont les 12 principaux types de fraudes rencontrés :



1. La prise de contrôle de compte (ATO) : une menace majeure pour les banques. Le fraudeur accède au compte d'un client après avoir acquis ses informations de connexion par le biais de techniques comme le phishing ou l'achat de données sur le dark web.



2. Les attaques par hameçonnage (Phishing) : consistant à induire en erreur les utilisateurs afin qu'ils pensent interagir avec une entité légitime, les fraudeurs utilisent des courriels, des SMS ou des appels trompeurs pour subtiliser des informations confidentielles.



3. Le bourrage d'identifiants (credential stuffing) : cette méthode repose sur l'utilisation par les cybercriminels d'identifiants volés, testés sur divers sites dans l'espoir de trouver une correspondance.



4. Le détournement de session : intervenant en cours de navigation, le criminel exploite des cookies de session volés pour s'infiltrer dans une session client active, souvent via des extensions de navigateur malveillantes ou des réseaux WiFi non sécurisés.



5. L'ingénierie sociale : elle repose sur la manipulation psychologique des individus pour qu'ils divulguent des informations sensibles.



6. La pulvérisation de mots de passe : les criminels essaient d'accéder aux comptes en testant des combinaisons de noms d'utilisateur et de mots de passe courants, souvent à l'aide de bots.



7. La fraude aux nouveaux comptes : elle survient lorsque des comptes sont ouverts sous une identité volée ou fictive, soulignant l'importance des procédures de connaissance du client (KYC).



8. L'usage de documents frauduleux : les fraudeurs utilisent de faux documents d'identité ou relevés bancaires pour réaliser des fraudes.



9. La fraude aux chèques : malgré leur utilisation décroissante, les chèques font toujours l'objet de fraudes, via la création ou la modification de chèques contrefaits.



10. Le blanchiment d'argent : il s'agit d'un processus par lequel les criminels masquent l'origine de fonds acquis illégalement, souvent en les faisant transiter par des comptes bancaires.



11. Les paiements push autorisés (PPA) : ils impliquent des transactions où la victime, dupée par un escroc se faisant passer pour une entreprise fiable, effectue un paiement souvent irréversible.



12. La fraude au virement bancaire : les escroqueries impliquant des virements électroniques sont particulièrement préoccupantes en raison de la rapidité et de l'irréversibilité des transferts.





La fraude bancaire, sous toutes ses formes, reste donc une menace sérieuse pour tous les clients des banques ; autant pour la stabilité du secteur financier qu'en terme de confiance dans les moyens de paiement proposés aux particuliers comme aux entreprises.



L'ingéniosité croissante des criminels commande aux institutions financières l'adoption de mesures de sécurité à la fois rigoureuses et anticipatrices. L'élaboration et le déploiement de stratégies de vérification d'identité, conjuguées à la formation des utilisateurs et du personnel, ainsi qu'à l'implémentation de systèmes de surveillance opérant en continu, constituent des leviers efficaces pour atténuer les répercussions de la fraude financière, tant pour les établissements bancaires que pour leur clientèle.









La rédaction vous conseille < > Merci Prosper : transformer immédiatement une partie du patrimoine des seniors en liquidités Dernière ligne droite pour la déclaration immobilière, par Roy Masliah de Décla.fr