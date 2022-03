Article publié le 18/03/2022 à 01:00 | Lu 142 fois Focal Slatefiber : une nouvelle ligne de kits audio pour l'auto





Focal enrichit sa Collection Motorities avec la ligne Slatefiber. Cette nouvelle gamme comprend deux kits polyvalents et puissants – PS 165 SF et PC 165 SF -, qui combinent performance, fabrication française et prix accessibles. Avec ses nombreuses lignes de produits dédiés à l’automobile –de l’entrée de gamme au très haut de gamme-, Focal s’adresse à tous les clients et tous les véhicules, s’imposant toujours plus comme la référence française du son embarqué.

Article publié en partenariat avec Stuff Magazine



Les kits PS 165 SF et PC 165 SF –un kit éclaté et un kit coaxial– incarnent l’efficience. Ils combinent : des dimensions standards de 165 mm pour couvrir un très grand nombre de véhicules sur le marché, une finition soignée, une esthétique racée, une grande puissance admissible et une sensibilité élevée rendant leur amplification aisée.



Ils peuvent en effet être connectés directement sur l’autoradio d’origine de la voiture ou être associés à un amplificateur pour profiter au maximum des performances des produits.



Aux performances, Focal ajoute une facilité d’installation pour la satisfaction totale de ses clients et une compatibilité optimale de ses kits avec les véhicules du marché.



Le tweeter est ainsi fourni avec un support incliné ; il peut également être installé en « flush » ou dans les emplacements d’origine du véhicule grâce à ses dimensions ultra-compactes. Il en est de même pour les boîtiers de filtres de tweeter et de woofer qui sont séparables afin de fournir un maximum de flexibilité.



PS 165 SF : 239 € – PC 165 SF : 199 €

Disponibilité : Avril 2022



