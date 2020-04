Floride : une nonagénaire lance un appel à l'aide car elle n'a plus de bière !

Allez, en ces temps confinés, voici une petite info amusante qui nous vient directement des USA, et plus précisément du village Seminole sur la côté ouest de la Floride. Un petit village de 18.000 âmes dont la moyenne d’âge est de… 55 ans ! N’oublions pas que cet état du sud des USA est l’un des plus « vieux du pays ».



Mais là n’est pas le débat. Confinée chez elle à cause du coronavirus, Olive Veronesi, 93 ans, a lancé il y a quelques jours, une sorte de « bouteille à la mer ».



Postée derrière sa fenêtre avec un beau sourire, elle montre une petite pancarte sur laquelle est écrite « I need more beer !! ». J’ai besoin de plus de bières en français… Il ne lui restait plus que douze cannettes dans le frigo et elle en boit une tous les soirs.



Cette photo prise par un proche de la nonagénaire a ensuite été postée sur les réseaux sociaux et est rapidement devenue virale ! Vue plus de 5 millions de fois en quelques jours…



Ce qui a permis à la vieille dame de rapidement recevoir 150 cannettes Coors Light, sa bière préférée, de la part du fabricant. De quoi tenir quelques semaines de plus. Une bonne action et une bonne opération marketing.



Pour remercier l’entreprise, Olive a reposé une bière à la main derrière sa fenêtre avec cette fois-ci une pancarte indiquant : « J’ai plus de bière ».